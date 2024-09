Comunicato stampa congiunto Confagricoltura Sicilia – SICILBANCA

(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 Sostegno alle filiere agricole siciliane: accordo tra Confagricoltura Sicilia e SICILBANCA.

Domani la presentazione all’interno di ConfAgorà a Siracusa

Un accordo orientato al sostegno delle filiere agricole siciliane, introducendo strumenti innovativi che facilitino l’accesso al credito e promuovano lo sviluppo sostenibile del settore agricolo: a siglarlo Confagricoltura Sicilia e SICILBANCA – Credito Cooperativo Italiano. Un’iniziativa che si allinea ai principi di Green Finance Italy, un progetto che punta a seminare innovazione per raccogliere crescita e sostenibilità, in un’ottica di transizione ecologica e di agricoltura biologica. I dettagli della convenzione tra Confagricoltura Sicilia e SICILBANCA verranno presentati domani, mercoledì 25 settembre, alle ore 15:30 presso ConfAgorà, lo spazio di Confagricoltura all’interno di Divinazione Expo 24 a Siracusa.

«Questo accordo – spiega il Presidente di Confagricoltura Sicilia, Avv. Rosario Marchese Ragona – è parte di una strategia per rafforzare il settore primario siciliano. Grazie alla collaborazione con SICILBANCA, i nostri Associati potranno identificare le soluzioni di finanziamento più adatte alle loro necessità aziendali. L’intento è quello di semplificare l’accesso al credito e sostenere la crescita delle nostre aziende agricole, rispondendo in modo preciso alle esigenze del tessuto imprenditoriale agricolo regionale».

«Il settore agricolo rappresenta una parte fondamentale dell’economia siciliana e costituisce un elemento chiave per la valorizzazione del nostro territorio e delle sue tradizioni – afferma il Dott. Giuseppe Di Forti, Presidente di SICILBANCA -. Con questa collaborazione, rinnoviamo il nostro impegno a sostenere le imprese agricole locali, aiutandole a crescere e a rispondere con successo alle sfide globali, quali il cambiamento climatico e l’innovazione tecnologica. Il nostro obiettivo è di essere un partner strategico per le imprese, fornendo loro il supporto necessario per migliorare la competitività e perseguire una sostenibilità duratura».

Il Dott. Michele Augello, Direttore Generale di SICILBANCA, parteciperà al dibattito che seguirà l’annuncio dell’Accordo, dove illustrerà le opportunità offerte dalla convenzione firmata con Confagricoltura Sicilia. «Partecipando a ConfAgorà – dichiara il Direttore – SICILBANCA conferma il suo profondo legame con il territorio e la volontà di mettere a disposizione delle imprese agricole siciliane soluzioni concrete e innovative. La convenzione con Confagricoltura Sicilia fornirà strumenti finanziari agevolati per promuovere l’innovazione tecnologica e il rispetto dell’ambiente, permettendo ai produttori di affrontare con fiducia le sfide future».