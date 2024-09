CAMERA DEI DEPUTATI: AGENDA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE

(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

AULA

📌9.30 DV Ddl Valutazione studenti

A seguire

Mozione Cittadinanza

👉Mozione Diritto allo studio

👉 Relazione insindacabilità Vittorio Sgarbi

👉Ddl Lavoro

👉Pdl Sommergibile Scirè

👉Mozioni Stellantis

👉Mozioni parità di genere

👉Istituzione Commissione inchiesta rischio idrogeologico e sisma

📌15.00 Question time con i Ministri: Pichetto, Piantedosi, Calderone, Ciriani, Giuli

📌16.15 – Commemorazione D’Ettore

🔵14.00 – CAPIGRUPPO – Biblioteca Presidente

COMMISSIONI

📌8.15_Federalismo fiscale_Audizione del Ministro Calderoli

📌8.15_Semplificazione_Seguito audizione Ministro Zangrillo

📌8.30_Difesa_Audizione di Engineering S.p.A. sulla difesa cibernetica

Termine voto a.m. Aula_Ciclo rifiuti_Audizione Comandante Vigili del fuoco di Roma, De Acutis

📌14_Insularità_Audizione del Sottosegretario Freni

📌14_Sicurezza periferie_Audizione di Don Maurizio Patriciello

📌14.15_Affari sociali_Audizioni su sicurezza imballaggio medicinali (h15 AIFA). 15.20 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

📌14.30_Cultura e Lavoro_Audizioni su direttiva “tirocini” (Comitato economico e sociale europeo (CESE) e Repubblica degli stagisti)

📌14.30_Trasporti_Audizione Matteo Del Fante, AD Poste Italiane

📌14.45_Giustizia e Finanze_Audizioni rappresentanti di associazioni balneari su DL “anti infrazioni”

📌15_Condizioni di lavoro_Audizione Procuratore Repubblica di Latina, De Falco

📌15.15_Bilancio_Votazioni documento conclusivo su riforma procedure bilancio

EVENTI

📌9.00 – Convegno “L’impatto della riforma fiscale per imprese e professionisti” – Sala della Regina – On. Gusmeroli

📌14.00 – Convegno “Iran: No alle esecuzioni: Un appello per la giustizia” – Sala del Refettorio – On. Gruppioni

📌15.00 – Convegno “La voce unita dei rappresentanti di interessi: per una nuova era di trasparenza e collaborazione” – Aula dei Gruppi – Diretta Webtv

📌15.30 – Convegno “Il Valore della gentilezza nelle Istituzioni” – Sala Matteotti – Presente on. Varchi, Segretaria di Presidenza – Diretta Webtv

CONFERENZE STAMPA

📌10.00 – Presentazione libro: Tornerò a camminare sulla sabbia – Luciano Ciocchetti

📌11.30 – Presentazione libro: Tornerò a camminare sulla sabbia – Salvatore Di Mattina (congiunta con la precedente)

📌13.00 – Distonia, disabilità e lavoro – Walter Rizzetto

📌16.00 – Conseguenze economiche e sociali dei blocchi illegali alla logistica – Michela Vittoria Brambilla

📌17.30 – Presentazione Assogentile – Pino Bicchielli