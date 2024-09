(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 ANTIMAFIA: FI, “M5s DIFENDE INDIFENDIBILE DALL’ALTO DI COLOSSALE CONFLITTO DI INTERESSI”

“Non accettiamo lezioni da parte del M5s su nessun tema, figuriamoci sul tema del conflitto di interessi sul quale, ancora oggi, i grillini sono intervenuti per difendere l’indifendibile, ovvero la vicenda di Cafiero De Raho. Abbiamo denunciato più volte questo colossale conflitto di interessi che vede Cafiero De Raho, come vicepresidente dell’Antimafia, partecipare alle attività della Commissione, con la possibilità di accedere a documenti riservati ed incidere sul calendario dei lavori, con la stessa Commissione che deve occuparsi anche della vicenda della procura Antimafia nella fase in cui era diretta proprio da De Raho che firmava giudizi di elogio per Striano. Questo colossale conflitto di interessi deve terminare quanto prima così come quanto prima deve essere resa pubblica la verità sullo scandalo Striano-procura Antimafia” Così in una nota il capogruppo in commissione Antimafia di Forza Italia, Pietro Pittalis, il vicepresidente della commissione Antimafia di Forza Italia, Mauro D’Attis, ed i membri della commissione Antimafia di FI, Maurizio Gasparri, Pierantonio Zanettin e Chiara Tenerini.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma