(AGENPARL) – Fri 04 July 2025 Autostrade: Furfaro (Pd), Meloni e Salvini vogliono scippare 90 milioni agli italiani

“C’erano una volta due oppositori indignati.

Uno si chiamava Matteo Salvini e guidava i presidi ai caselli: “IO NON PAGO!”, gridava nel 2014 contro l’aumento dei pedaggi autostradali.

L’altra si chiamava Giorgia Meloni e tuonava contro i favori ai concessionari: “NO all’aumento indiscriminato dei pedaggi!”, scriveva.

Oggi governano insieme. E indovinate un po’? Dal 1° agosto i pedaggi aumentano.

Non per sbaglio, non per colpa dell’Europa, non per colpa di Soros, dei magistrati, del gender o della sinistra brutta e cattiva, ma perché Lega, Fdl e Fl hanno inserito un emendamento nel decreto Infrastrutture.

Perché vogliono recuperare 90 milioni di euro scaricandoli sui cittadini in vacanza.

Perché i proclami populisti finiscono sempre così: con voi che pagate e loro che incassano consenso.

Dicevano “basta fare cassa sulle spalle degli italiani”. Ma appena arrivati al governo, tassano pure le vacanze.

Non hanno limiti all’indecenza” così sui social il deputato democratico Marco Furfaro.

