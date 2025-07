(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 04 July 2025 Bandi Roma Capitale, Barbera (Prc): “Sconcertante presenza della onlus

legata a CasaPound tra i beneficiari. Serve coerenza con i valori

costituzionali”

“La notizia, riportata da Fanpage.it, dell’inserimento di una onlus

riconducibile all’area politica di CasaPound tra i vincitori del bando

“Roma Creativa 365 – Cultura tutto l’anno” promosso da Roma Capitale,

solleva interrogativi gravi e legittime preoccupazioni.

Non può bastare la sottoscrizione formale di un impegno al rispetto dei

principi costituzionali per giustificare l’accesso a fondi pubblici

destinati alla cultura. La storia, le pratiche e l’identità politica di chi

si candida a ricevere risorse della collettività devono essere parte

integrante della valutazione. Un’autodichiarazione non può cancellare anni

di attività e posizioni pubbliche che si pongono in evidente contrasto con

i valori di antifascismo, uguaglianza e partecipazione sanciti dalla

Costituzione. È necessario che le istituzioni esercitino pienamente la loro

responsabilità politica e culturale, assicurando che i fondi pubblici

vadano a sostenere realtà coerenti con la costruzione di una cultura

democratica, pluralista, inclusiva.

L’amministrazione ha il dovere di garantire trasparenza nelle scelte e

coerenza nei criteri, anche in fase di verifica delle domande, affinché

nessuno possa utilizzare il sostegno pubblico per legittimare percorsi che

minano la memoria storica e la convivenza civile.

Riteniamo inaccettabile che risorse pubbliche siano destinate a soggetti

che, per la loro storia politica e sociale, hanno rappresentato un

riferimento per posizioni ideologiche incompatibili con i principi su cui

si fonda la nostra Repubblica.

Chiediamo pertanto che venga valutata con urgenza l’esclusione dell’onlus

in questione dal finanziamento, nel rispetto dei valori costituzionali e

della credibilità delle politiche culturali cittadine. L’antifascismo non è

una formalità, ma un fondamento che deve trovare applicazione concreta in

ogni scelta istituzionale. Roma merita una cultura che valorizzi la

memoria, promuova la libertà, combatta ogni forma di discriminazione. Noi

continueremo a batterci perché così sia”.

E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzionale nazionale e

co-Segretario romano di Rifondazione Comunista.