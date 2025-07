Invito a Conf. Stampa di Fp Cgil Pd e Uil Fpl Pd: “Carenza di personale nelle Ipab: a rischio l’intero sistema e la qualità assistenziale agli ospiti. Presentazione del modulo ‘Incident Reporting'”.

(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

*Carenza di personale nelle IPAB: a rischio la qualità dell’assistenza e il

benessere degli ospiti. Presentazione del modulo “Incident Reporting”.

Martedì 8 luglio, alle ore 10.15, la CONFERENZA STAMPA in via Longhin 117*

Si informa che *martedì 8 luglio 2025*, alle *ore 10.15*, presso la sede

della Cgil di Padova in *via Longhin 117*, Fp Cgil Padova e Uil Fpl Padova

hanno convocato una *CONFERENZA STAMPA* durante la quale, *Alfredo

Sbucafratta* e *Angela Marigo* per la FP CGIL Padova, e *Hena Da Silva

Velotti* per la UIL FPL Padova, affronteranno una tematica di cruciale

importanza per il nostro territorio: *la grave carenza di personale

all’interno delle IPAB* (Istituzione Pubbliche di Assistenza e Beneficenza).

“Si tratta di una situazione – anticipano Fp Cgil Padova e Uil Fpl Padova –

che sta mettendo a serio rischio il regolare funzionamento delle strutture

e, di conseguenza, la *qualità dell’assistenza fornita ai nostri anziani e

alle persone più fragili*. I ritardi nella somministrazione di farmaci,

nell’esecuzione delle procedure assistenziali e le crescenti difficoltà

quotidiane del personale sono segnali allarmanti che prefigurano un rischio

concreto di collasso del sistema. Nel corso della conferenza stampa

illustreremo le criticità riscontrate e presenteremo il modulo “*Incident

Reporting*”, uno strumento che è stato ideato per consentire al personale

di denunciare in maniera chiara e documentata le *grosse difficoltà

operative* che sta vivendo, mettendo in evidenza le conseguenze dirette

della carenza di personale sulla qualità dell’assistenza, con l’obiettivo

di dare voce a chi quotidianamente è in prima linea e per sollecitare

interventi urgenti e risolutivi da parte delle istituzioni competenti. Sono

in gioco *la tutela dei diritti dei lavoratori e la dignità e il benessere

degli ospiti delle IPAB*”.