(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 04 July 2025 TRASPORTO MERCI SU FERRO: TRIESTE RIFERIMENTO EUROPEO PER SOSTENIBILITÀ E INTERMODALITÀ

Trieste, 4 luglio 2025 – Con una quota modale ferroviaria del 54%, il porto di Trieste si conferma una best practice non solo italiana, ma anche europea nel campo della logistica sostenibile. Il dato è stato evidenziato oggi a Napoli in occasione della presentazione del dodicesimo “rapporto sull’economia del mare”, curato da SRM – Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo. Nel confronto con altri grandi scali europei – da Bremerhaven (46,4%) ad Amburgo (37,2%), fino a Rotterdam (10%) e Valencia (7%) – Trieste supera non solo la media italiana, ma anche la quota modale ferroviaria di questi importanti scali internazionali.

In un contesto in cui l’UE ha fissato l’obiettivo del 30% di shift modale su ferro entro il 2030 e del 50% entro il 2050, “Trieste è già oggi oltre queste soglie. Sapevamo di avere numeri solidi sul trasporto merci via ferro, ma il confronto con altri porti europei dimostra quanto questo risultato sia rilevante anche in chiave internazionale. È un dato che rafforza il ruolo di Trieste e contribuisce a dare all’Italia una posizione più forte nel dibattito europeo sulla logistica sostenibile”, ha evidenziato il commissario straordinario Antonio Gurrieri.

