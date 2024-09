Agenzia regionale 997.24 Presidenza in blu per giornata internazionale lingue dei segni

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 Regione in blu per Giornata internazionale lingue dei segni

La Regione Puglia ha aderito alla campagna “Accendi una luce blu per

sostenere le lingue dei segni” ( Shine a blue light on Sign Languages)

promossa, in occasione della giornata internazionale delle lingue dei segni

(23 ottobre), dall’Ente nazionale Sordi. Per questo la facciata della

Presidenza regionale questa sera sarà illuminata di blu.