(AGENPARL) – dom 22 settembre 2024 Doppietta BMW e podio Ferrari nella 3 ore di Monza davanti a oltre 35.000 spettatori Nel Tempio della Velocità il Fanatec GT World Challenge Europe regala spettacolo e grandi numeri. Doppietta BMW con le M4 di OQ by Oman Racing e WRT davanti alla Ferrari 296 GT3 di AF Corse – Francorchamps Racing

*35.393* appassionati hanno riempito le tribune del Tempio della Velocità per il penultimo appuntamento stagionale del *Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup*. Uno spettacolo in pista, sulle tribune e nel paddock dell’*Autodromo Nazionale Monza* nella tre giorni dedicata alla serie continentale promossa da SRO che ha visto ben 4 campionati scendere sui 5.793 metri del circuito brianzolo. Pubblico protagonista nella pit walk di sabato, nella sessione autografi di domenica nel paddock e sulla griglia di partenza.

A trionfare nella 3 ore di Monza sono *Jens Klingmann, Ahmad Al Harthy e Sam De Haan* con la *BMW M4 GT3* di *OQ by Oman Racing* davanti alla vettura gemella del Team WRT guidata da Dries Vanthoor, Sheldon Van Der Linde e Charles Weerts. In un finale al fotofinish, con un ultimo giro mozzafiato, sul terzo gradino del podio sale la Ferrari 296 GT3 di Alessio Rovera, Vincent Abril e Alessandro Pier Guidi, autori della pole position. Quinto posto per la BMW di Valentino Rossi, Maxime Martin e Raffaele Marciello.

Nel *Fanatec GT2 European Series powered by Pirelli* vittorie per la Maserati GT2 di Leonardo Gorini e Carlo Tamburini, sulla vettura del team brianzolo LP Racing e per la KTM X-BOW GT2 di Martin Koch e Reinhard Kofler.

Nelle spettacolari gare della *GT4 European Series powered by Rafa Racing Club*, con 50 vetture al via, doppietta per l’Audi R8 LMS GT4 del Team Speedcar con al volante i transalpini Benjamin Lariche e Robert Consani.

In pista anche il *McLaren Trophy Europe* con le stupende McLaren Artura che non si sono risparmiate sui veloci rettilinei del Tempio della Velocità regalando le vittorie agli spagnoli Gonzalo de Andres e Alejandro Geppert in gara 1 e ai loro compagni di squadra in SMC Motorsport Adalberto Baptista e Tomas Pintos in gara 2.

L’Autodromo Nazionale Monza, ora, si prepara a vivere un mese di ottobre molto intenso con ben tre appuntamenti di altissimo livello. Dal *4 al 6 ottobre* il primo *ACI Racing Weekend* con Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, Euro 4 Championship, Porsche Carrera Cup Italia e Tricolore Autostoriche. Dal *18 al 20 ottobre* sarà la volta del *GT Open Iternational Series*, mentre dal *25 al 27 ottobre* il gran finale dei campionati tricolori con il secondo *ACI Racing Weekend*.

