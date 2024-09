Domani terza giornata DiviNazione Expo a Siracusa. Focus sul contrasto alle agromafie

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

Domani, 23 settembre, prosegue “DiviNazione Expo 24” la vetrina delle eccellenze italiane.

La terza giornata si apre alle ore 10.00 con il convegno, presso il Siracusa International Institute, nel quale si approfondirà la tematica della “strategia nazionale per le aree interne”. Interviene il sottosegretario dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Luigi D’Eramo.

Alle ore 16.30 prende il via il convegno dal titolo “Contrasto alle agromafie”. Aprono il lavori gli interventi del ministro per la Protezione civile e per le Politiche del Mare, Nello Musumeci, il Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Andrea Del Mastro, il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, il Presidente del Siracusa Institute, Jean-Francois Thony, e il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

Prima delle conclusioni del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ci sono due sessioni di lavoro così strutturate:

– alla prima parteciperanno: Francesco Greco (già Procuratore della Repubblica di Milano); Vincenzo Militello (Professore ordinario Diritto Penale Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università di Palermo); Benedetto Fabio Granata (Assessore con delega alla Legalità e Trasparenza del Comune di Siracusa); Maria Rosaria Laganà (Direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata); Jacopo Morrone (Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari).

– alla seconda sessione: Felice Assenza (Capo Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – MASAF); Roberto Alesse (Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli); Gen. B. Donato Monaco (Coordinatore della Cabina di Regia dei controlli per la tutela agroalimentare e Vicecapo di Gabinetto Vicario – MASAF); Gen. B. Luigi Vinciguerra (Capo del III Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza); Contrammiraglio Giovanni Canu (Capo Reparto Piani e Operazioni Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto); Gen. C. A. Andrea Rispoli (Comandante CUFAA dell’Arma dei Carabinieri).