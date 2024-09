CS TORNARECCIO (CH), REGINA DI MIELE – LA NOTA DI SIGISMONDI (FDI)

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*TORNARECCIO – XVIII EDIZIONE REGINA DI MIELE, SIGISMONDI (FDI): ORO GIALLO

ORGOGLIO D’ABRUZZO E ITALIANO. EVENTO DAI GRANDI NUMERI. *

“Grande successo di pubblico e di partecipazione attiva, stamane, per

l’apertura della *XVIII edizione di Regina di Miele a Tornareccio*, la due

giorni che rappresenta appieno la vocazione del territorio per la sua

produzione d’eccellenza dell’oro giallo d’Abruzzo. Intorno alla ricca

schiera di apicoltori che espongono nella mostra mercato il loro migliori

prodotti tipici, ruota una grande affluenza di pubblico ed una interessante

attività convegnistica su temi di grande attualità, primo fra tutti la

protezione del marchio made in Italy. Un tema prioritario per il governo

nazionale su cui il ministro *Francesco Lollobrigida* è al lavoro costante

per proteggere la qualità del miele italiano rispetto a quello importato di

qualità inferiore, attraverso normative più severe sull’etichettatura e

tracciatura. Attenzione alta, dunque, su tutte le eccellenze

enogastronomiche italiane e sull’apicoltura, che è anche un presidio

fondamentale per la conservazione della biodiversità. Tornareccio è un

orgoglio abruzzese che ha saputo distinguersi a livello nazionale e rivolgo

un plauso al sindaco Nicola Iannone, all’amministrazione comunale e a tutti

coloro che hanno reso questa edizione un evento dai grandi numeri”. Lo

afferma il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, *Etelwardo Sigismondi*,

presente all’inaugurazione.

Chieti, 21 settembre 2024

Ufficio stampa

Tiziana Le Donne