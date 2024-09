[Comune Palermo] Avanzo di bilancio. Dichiarazione presidente Consiglio Comunale, Giulio Tantillo

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 “Il Consiglio Comunale ha concluso un importante lavoro per la

pianificazione dell’utilizzo dell’avanzo di bilancio, che per le sue

dimensioni, assume un ruolo importantissimo per gli interventi strutturali

che garantiranno nei prossimi anni tantissimi nuovi servizi e un

miglioramento della qualità della vita per i cittadini di Palermo. Un

plauso va innanzitutto all’Amministrazione comunale, il cui lavoro

certosino di sistemazione e ripulitura dei conti ha permesso di creare

questo piccolo “tesoretto”. Ma un plauso va senza dubbio a tutto il

Consiglio, sia perché è stato protagonista attivo di questo lavoro di

sistemazione dei conti, sia per il lavoro fatto in questi ultimi giorni per

una programmazione degli interventi davvero efficace, realistica e

soprattutto attenta alle necessità di Palermo oltre le appartenenze e gli

steccati politici e partitici. Tra i tanti interventi che dimostrano questo

approccio bipartisan, credo utile sottolineare per esempio quello che

riguarda la viabilità tra le vie Perpignano e Belvedere, che finalmente

sbloccherà l’annosa vicenda della strada della cittadella della Polizia,

dando una risposta concreta sia alla vivibilità di quell’area sia, più in

generale, all’organizzazione dei servizi di sicurezza della nostra città.”

Lo dichiara il Presidente del Consiglio Comunale Giulio Tantillo, dopo

l’approvazione del piano di utilizzo dell’avanzo di bilancio per circa 67

milioni di euro.

Fabio Citrano

Ufficio Stampa

Comune di Palermo