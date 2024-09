(ARC) Sicurezza: Roberti, straniero arrestato a Padova dimostra utilit Cpr

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

L'uomo, cittadino marocchino, era fuggito dal Centro per i

rimpatri di Gradisca d’Isonzo

Trieste, 21 set – “Il fatto di cronaca dell’arresto per lesioni

a pubblico ufficiale dello straniero scappato dal Cpr di Gradisca

conferma quanto siano ideologiche e pericolose le posizioni delle

opposizioni in Consiglio regionale sui Centri di permanenza per

il rimpatrio che, invece di essere chiusi, devono essere

rinforzati”.

Cos? l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti a

commento dell’arresto a Padova di un cittadino marocchino

scappato dal Cpr di Gradisca d’Isonzo.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale, “se la

narrazione di certa politica ? quella di ‘poveri immigrati

ingiustamente reclusi’, la realt?, come abbiamo sempre detto, ?

che nei Cpr ci sono persone che non solo non hanno titolo per

stare sul territorio nazionale, ma che sono anche pericolose, con

precedenti a carico e quasi sempre con dipendenze da sostanze”.

“Soggetti – ha concluso Roberti – che devono avere come unico

percorso quello del passaggio in un Centro di permanenza per il

rimpatrio e conseguente partenza verso il paese d’origine”.

