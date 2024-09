(ARC) Prot. civile: Riccardi, partita nuova colonna Fvg verso Romagna

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

sab 21 settembre 2024 Rientrato ieri il primo contingente

Trieste, 21 set – Prosegue l’impegno della Protezione civile

del Friuli Venezia Giulia nelle zone colpite dal maltempo in

Emilia-Romagna.

Ne d? notizia l’assessore delegato alla Protezione civile Fvg

Riccardo Riccardi, il quale ha comunicato che stamani, alle otto,

? partita dalla sede della Protezione civile regionale di

Palmanova una colonna composta da 38 volontari e 3 funzionari con

destinazione Cotignola. Sono specializzati in rischio idraulico e

attrezzati per il pompaggio dell’acqua e lo sgombero del fango.

La permanenza nella zona alluvionata ? prevista fino a marted?

24, con la possibilit? di un’eventuale estensione temporale.

? invece rientrato ieri il primo contingente – quattro squadre

per rischio idraulico e una di soccorso acquatico – partito

mercoled? scorso con 16 volontari pi? due funzionari operativi a

Forl?.

