Uispress n. 34 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 20 settembre 2024

Giovedì 26 settembre il fischio d’inizio di Matti per il calcio. Ecco le squadre che scenderanno in campo

Si torna in campo: una sorta di staffetta simbolica tra Paralimpiadi e la Rassegna nazionale dei Centri e Dipartimenti di salute mentale giunta quest’anno alla XVI edizione: *”Matti per il calcio” che si svolgerà a Riccione dal 26 al 28 settembre*, organizzata dall’Uisp. *Calcio d’inizio ore 16 di giovedì 26 settembre* allo stadio comunale di Riccione, dove verranno tracciati due campi a sette. Parteciperanno squadre con giocatori e giocatrici che arriveranno dalle Asl di tutta Italia, composte da persone con disagio mentale, medici, infermieri, operatori sportivi e familiari.

“Il calcio si è dimostrato un ottimo terreno per costruire sul campo relazioni in grado di superare disagio mentale e solitudine”, dice il *presidente nazionale Uisp Tiziano Pesce*.

Si svolgeranno complessivamente *circa 30 partite di calcio a 7*, una dietro l’altra, nell’arco di tre giorni. Ci saranno tre gironi, due da 4 e uno da 3, con inizio delle gare alle 16 di giovedì 26 settembre. Tutte le gare si svolgeranno *allo stadio comunale di Riccione, Italo Nicoletti *

[1] Si è tenuto a Roma l’evento finale di Sport Point: bilancio positivo per il progetto nazionale Uisp

Si è tenuto a Roma, giovedi 19 settembre, l’incontro conclusivo del *progetto nazionale Sport Point, promosso dall’Uisp e sostenuto da Sport e Salute*, per rispondere sempre più efficacemente alle esigenze di chi opera nel mondo dello sport di base e sociale. Hanno partecipato i presidenti dei Comitati regionalli Uisp e i responsabili/referenti dei servizi consulenze. Hanno introdotto *Diego Nepi Molineris*, amministratore delegato Sport e Salute Spa e *Tiziano Pesce*, presidente nazionale Uisp. Si sono avvicendati al microfono *vari relatori*, tra i quali Chiara Meoli, Forum nazionale del terzo settore e Aldo Alatri, responsabile Ufficio operativo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche-Direzione Impact Sport e salute.

Forniamo un *report sintetico dell’incontro* con i principali temi toccati. Pubblichiamo i dati di sintesi relativi alle consulenze effettuate e agli altri numeri del progetto

[2] Sport sociale: un anno fa l’inserimento in Costituzione. Il commento di Tiziano Pesce, presidente Uisp

Il 20 settembre 2023, un anno fa, l’aula della Camera ha approvato la proposta di legge costituzionale di modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva: /*”La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

*/L’Uisp ricorda il valore di questa storica decisione anche *nella grafica della campagna di tesseramento 2024-25*, a partire dalla tessera e dal vademecum: infatti, il comma relativo al valore sociale dello sport è stato inserito nell’immagine che accompagnerà tutta la stagione sportiva dell’associazione.

“L’Uisp questo principio ce l’ha ben chiaro e presente come *responsabilità e impegno che portiamo avanti* fin da prima che fosse formalmente scritto in Costituzione”, commenta *Tiziano Pesce*

[3] Differenze di genere e parità: formale o sostanziale? Lo sport è un banco di prova globale

La lunga strada verso uno sport attento alle differenze di genere. Con *questo articolo di* *Manuela Claysset* prende il via un ciclo di approfondimenti.

Ai Giochi olimpici di Parigi si è registrata la parità di genere tra atleti partecipanti. E’ stata la prima volta ed è stato un passaggio certamente importante, ma *le Olimpidi 2024 si ricorderanno anche per storie ed episodi che ci hanno aiutato a riflettere*. A partire dalla vicenda della pugile algerina Imane Khelif, da molti indicata come persona transessuale, ovvero persona che ha fatto un percorso di cambio di genere. Si sono scatenate reazioni omofobiche in rete e sui media: ma come, un uomo che combatte contro una donna?

La sua storia, come quella di altre atlete con caratteristiche simili – su tutte Caster Semenya – apre *riflessioni più ampie e delicate*, con episodi di discriminazioni e sofferenze sconosciute alla maggior parte dell’opinione pubblica

[4] Il sistema Uisp: sostenibilità, inclusione e diritti. La terza sezione del Vademecum Uisp

*Il sistema Uisp [5]*. Prosegue l’approfondimento sui contenuti del Vademecum Uisp 2024/25, nella terza parte si affronta *l’organizzazione dell’associazione, il modo in cui è strutturata e sono suddivise le responsabilità*. In questa sezione, infatti, è possibile trovare la descrizione di Dipartimenti e Politiche, la Governance Uisp, i riferimenti di Comitati regionali e territoriali e dei Settori di attività nazionali. Contiene, inoltre, lo Statuto Uisp e i riconoscimenti istituzionali dell’associazione.

L’Uisp si impegna attivamente per promuovere la sostenibilità, l’inclusione e i diritti attraverso iniziative e progetti. Organo fondamentale nella costruzione di una società più giusta, *l’associazione affronta le sfide contemporanee con approcci innovativi*

[6] Tiziano Pesce al Consiglio nazionale Uisp: “Immaginare il futuro”

Si è tenuta *sabato 14 settembre* 2024 in modalità online, la riunione del Consiglio nazionale Uisp, con il seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione verbale riunione di Consiglio Nazionale del 29 giugno 2024; 2. Comunicazioni del Presidente; 3. Convocazione XX Congresso Ordinario; 4. Varie ed eventuali.

Dopo l’approvazione del verbale della scorsa riunione,il Presidente nazionale Uisp, Tiziano Pesce, ha tenuto la sua comunicazione e ha presentato la *proposta di delibera di Convocazione del XX Congresso Ordinario* per lo svolgimento del Congresso Nazionale previsto *dal 14 al 16 marzo 2025*. Tiziano Pesce ha comunicato la disponibilità a ricandidarsi a presidente nazionale per il prossimo mandato

[7] L’Uisp aderisce alla Settimana europea dello sport 2024: dal 23 al 30 settembre #BeActive

Anche quest’anno, dal 23 al 30 settembre, *l’Europa si riunisce per celebrare la Settimana europea dello sport*, l’evento annuale che mette al centro l’importanza dell’attività fisica e dello sport per il benessere individuale e collettivo. *Lanciata nel 2015 dall’Unione Europea*, ogni anno la EWOS-European Week Of Sport promuove l’attività sportiva e gli stili di vita sani e attivi al fine di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei. L’iniziative è coordinata in Italia dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’Uisp aderisce all’iniziativa con attività e iniziative sul territorio, promosse dai Comitati regionali e territoriali. Tra queste anche *Matti per il calcio*, la XVI edizione della rassegna nazionale Uisp rivolta ai centri di salute mentale, che si terrà dal 26 al 28 settembre a Riccione. Il *Comitato Uisp di Pesaro Urbino* risponde all’appello con una serie di iniziative sportive completamente gratuite nei territori di Pesaro e Fano

[8] Formazione Uisp: ecco il calendario aggiornato dei prossimi corsi organizzati sul territorio

Stanno riprendendo il via i corsi di formazione Uisp *organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali*. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’Uisp ha sempre messo *al primo posto la qualità della formazione* e la capacità di innovare la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

Sono *circa 150 le qualifiche nazionali che l’Uisp rilascia* a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle* 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti*. Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio finalizzate al benessere, al gioco, al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

[9] Sport e sostenibilità ambientale, non solo promesse. Servono fatti. Parla Francesco Turrà, Uisp

Le Olimpiadi e Paralimpiadi 2024 di Parigi si sono concluse: “i Giochi olimpici più responsabili, più sostenibili, e più inclusivi della storia”, come erano stati presentati come dal Comitato organizzatore ad aprile 2024, hanno mantenuto le promesse? *Sport e ambiente: come rendere questo binomio davvero efficace in futuro?* Abbiamo girato la domanda a *Francesco Turrà, responsabile Politiche ambientali Uisp*, per scoprire se l’annuncio di un evento unico nella storia della sostenibilità si è poi concretizzato.

“Per il futuro speriamo che si scelga un approccio diverso, ma *non ci sono segnali incoraggianti* e questo è dovuto al fatto che nel nostro paese questa questione non è vista come un problema che impatta quotidianamente sulla nostra vita”, dice Turrà

[10] Diritti uguali per tutti, contro l’autonomia differenziata. L’Uisp all’iniziativa del Forum Disuguaglianze Diversità

Il Forum Disuguaglianze Diversità ha organizzato martedì 17 settembre a Roma, presso la Fondazione Basso, una giornata di incontro *per promuovere il Referendum* e la raccolta di firme contro l’autonomia differenziata e discutere dell’impatto negativo che la legge 86 avrà sulle già gravi disuguaglianze esistenti nel Paese. “Contro l’Autonomia differenziata. Firmare oggi è importante, votare e fare votare domani è decisivo.

*GUARDA LA DIRETTA DELL’INCONTRO TRASMESSA DA RADIO RADICALE [11]

Simone Menichetti, presidente Uisp Roma *e membro della Giunta nazionale Uisp, è intervenuto a nome dell’associazione ed ha criticato la legge sull’autonomia differenziata dal punto di vista dello sport sociale: “E’ necessario attuare *una politica sempre più nazionale e unitaria*, che permetta di condividere le buone pratiche e non aumenti il divario tra regioni che possono investire e regioni non ne hanno la possibilità”

[12] Uisp e DGI Nordsjælland, incontro nazionale a Milano: Italia e Danimarca per il valore sociale dello sport

Tre giorni di *incontri, workshop, scambi di idee e reciproca conoscenza*, per scoprire che, alla fine, sono molte le cose in comune. Ecco come potrebbe essere descritta, in poche parole, *la visita della delegazione danese della DGI Nordsjælland*, realtà che si occupa di promozione sportiva e sociale, a Milano, nelle palazzine di Ripa85.

“Sono stati tre giorni davvero intensi e proficui – dice il *segretario generale Uisp Milano, Roberto Rodio* – ricchi di scambio di idee e buone pratiche”.

I nove delegati, accompagnati da *Roberto Rodio*, *Daniela Conti*, responsabile Politiche per l’interculturalità e la cooperazione Uisp Nazionale e *Marta Giammaria*, responsabile Ufficio Progetti Uisp Nazionale, sono arrivati lunedì 16 settembre ed hanno avuto l’occasione di visitare alcune società sportive affiliate all’Uisp Milano e di partecipare ad alcune attività sportive oltre che a riunione organizzative del Comitato

[13] A Cagliari lo sport Uisp per i bambini non vedenti, contro isolamento e paure

*Santino Gitto* è un grande amante dello sport, da sempre appassionato di auto e moto, per diversi anni è stato responsabile del motorismo Uisp a Cagliari, a un certo punto ha dovuto smettere di guidare ma n*on ha rinunciato alla sua passione, anzi ha scelto di condividerla*. “Sono non vedente da sei anni – racconta Santino – e da allora ho conosciuto tanti bambini ciechi o ipovedenti. Loro sono splendidi, sono bravi a fare tutto, non si demoralizzano mai, vogliono sperimentare ogni cosa. Quindi ho iniziato ad organizzare attività sportive per loro, *per coinvolgerli e farli uscire di casa*, permettere loro di fare nuove amicizie e combattere l’isolamento”.

“Grazie alla sua esperienza personale, come responsabile delle Politiche Sociali dell’Uisp Cagliari – racconta il *presidente Uisp Cagliari, Pietro Casu* – è stato in grado di comprendere in profondità le esigenze delle persone con disabilità e di lavorare con passione per abbattere ogni barriera architettonica e sociale”

[14] A Modena arriva l’Uisp Day, la grande festa di sport, inclusione e solidarietà

*Domenica 22 settembre* a Modena sarà Uisp Day: una giornata per promuovere lo sport e la socialità attraverso lo slogan #sportpertutti. Nel solco della tradizione dell’ente di promozione sportiva più antico e radicato sul territorio, Uisp Day sarà *una domenica di festa, solidarietà, riflessione a tutto tondo*, di cui saranno parte integrante tre contenitori, ognuno con una propria specificità, coordinati da una regia con speaker e musica. Il tutto inserito in un progetto di grande respiro: *”Uisp in viaggio – Sport, solidarietà e salute” [15]*, un mese di eventi e appuntamenti che coinvolgeranno territorio e realtà modenesi.

Accanto alle attività sportive e ludiche ci sarà anche un *ciclo di conferenze* che inizierà sabato 21 settembre e si chiamerà *Uisp Day social*

[16] Forum Terzo Settore e Anci insieme per la promozione e l’applicazione dell’amministrazione condivisa

Forum Terzo Settore e Anci hanno firmato giovedì 19 settembre, presso la sede di Anci, *un protocollo d’intesa [17] per la promozione e l’applicazione* sui territori degli strumenti di amministrazione condivisa, previsti dalla riforma del terzo settore, con l’obiettivo di migliorare la qualità della risposta ai bisogni e alle esigenze dei cittadini.

“Programmare e progettare insieme azioni di amministrazione condivisa è il modo migliore per fare sinergia coinvolgendo dal basso tutti i soggetti interessati”, ha dichiarato il *presidente dell’Anci Roberto Pella.