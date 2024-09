Travel On Set a New York, Grande Successo per il debutto in una delle Scuole più Prestigiose della Città

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

Ha riscosso un grande successo l inizio del progetto Travel On Set che ha avuto sede in una delle scuole più prestigiose di New York, la "Our Lady of Perpetual Help Catholic Academy - South Ozone Park, Queens", alla presenza di bambini e genitori dell Istituto. Questo evento segna un nuovo, entusiasmante capitolo per il format educativo internazionale, supportato dall`Accademia pontificia del Vaticano, che porta il mondo del cinema direttamente nelle aule della Grande Mela e offre agli studenti un’opportunità unica di esplorare e apprendere i segreti dell’arte cinematografica.

Ermelinda Maturo, ideatrice e produttrice di Travel On Set, ha commentato con entusiasmo il debutto a New York: “Siamo incredibilmente orgogliosi di iniziare questo percorso proprio qui, in una città che rappresenta un faro di creatività e cultura. Il nostro obiettivo è far emergere i giovani talenti, offrendo loro un’esperienza formativa che li avvicinerà al mondo del cinema professionale. Siamo certi che New York saprà accogliere e valorizzare questo progetto con lo stesso entusiasmo che abbiamo visto ieri alla presentazione.”

Anche Francesca De Luca, preside della scuola ospitante, ha espresso grande soddisfazione:

“È un onore per la nostra scuola essere la prima a New York a ospitare Travel On Set. Questo progetto offre ai nostri studenti l’opportunità di sviluppare competenze artistiche e creative che saranno preziose per il loro futuro. Vedere l’entusiasmo dei ragazzi ieri durante la presentazione è stata una conferma della validità di questa iniziativa.”

Rosalina Fiore, referente del progetto per gli Stati Uniti, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo: “Portare Travel On Set a New York è un sogno che diventa realtà. Abbiamo lavorato a lungo per realizzare questo progetto e vedere una risposta così positiva da parte della comunità scolastica ci dà la spinta per continuare a crescere. Siamo pronti a coinvolgere sempre più studenti in questo incredibile viaggio nel mondo del cinema.”

L`evento di apertura di ieri ha coinvolto studenti, genitori e membri del corpo docente, tutti entusiasti di conoscere da vicino le possibilità offerte da Travel On Set. Il programma, che si articolerà in una serie di lezioni e laboratori pratici, porterà gli studenti alla realizzazione di un vero e proprio progetto cinematografico, offrendo loro l’opportunità di collaborare con professionisti del settore.

L’inizio di Travel On Set a New York segna un momento fondamentale per l’espansione internazionale di questo format che, partendo dall’Italia, sta già conquistando il cuore degli studenti in tutto il mondo.