AdSP vince premio Smart Port a Remtech 2024

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

L’AdSP del Mar Ligure Orientale vince il Premio “Smart Port” al RemTech Expo di Ferrara per la sua politica di innovazione e sostenibilità ambientale. Intervento del Segretario Generale dell’AdSP del Mar Ligure Orientale, Federica Montaresi.

L’AdSP del Mar Ligure Orientale vince il Premio “Smart Port” al RemTech Expo di Ferrara. “Si tratta di un importante riconoscimento all’impegno del presidente, Mario Sommariva e di tutta l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale”, ha detto il Segretario Generale Federica Montaresi che due giorni fa ha ritirato il prestigioso premio nel corso della manifestazione RemTech Expo di Ferrara.

Montaresi ha preso anche parte alla Tavola Rotonda “Innovazione e sostenibilità nei porti italiani e Smart port awards”, nella quale ha illustrato l’avanzamento dei progetti di sostenibilità ambientale in corso nei porti di La Spezia e Marina di Carrara, con particolare riferimento ai lavori per l’elettrificazione delle banchine, che sono in linea con i cronoprogrammi e le scadenze previste da PNC/PNRR, e che permetteranno al Porto della Spezia di dotarsi del sistema di cold ironing per la banchina crociere già dal prossimo anno.

Il premio “Smart Port” è stato conferito all’AdSP “per l’impegno profuso quotidianamente, per l’approccio atto a garantire una visione ampia e sistemica, per la concreta azione volta ad avviare processi e progetti di transizione giusta con obiettivi di tutela, valorizzazione e sviluppo del territorio, rappresentando un esempio di valore e di eccellenza per il Paese, per l’Europa e a livello globale”.

La Spezia, 20 settembre 2024