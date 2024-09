Comune di Ancona – Ufficio Stampa – COMUNICATO AUMENTANO I POSTI PER ACCOGLIERE I MINORENNI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: IL COMUNE POTRÀ OSPITARNE 8 IN PIÙ

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 Ancona, 19 settembre 2024

AUMENTANO I POSTI PER ACCOGLIERE I MINORENNI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: IL COMUNE POTRÀ OSPITARNE 8 IN PIÙ

L’amministrazione comunale ha deliberato l’ampliamento dei posti a disposizione dei minorenni stranieri non accompagnati: saranno otto i minorenni che potranno essere accolti, in più rispetto a quelli attualmente ospitati.

“L’ampliamento dei posti per ospitare i minorenni stranieri non accompagnati non costituisce un aggravio economico per l’amministrazione comunale – spiega l’Assessore ai Servizi Sociali Manuela Cacci – perché i posti assegnati vengono rimborsati dalla Prefettura alla luce di una norma di legge, quindi come Comune noi assolviamo alla doppia funzione di ospitarli e di anticiparne le spese, ma non ci facciamo carico in toto degli oneri derivanti dalla loro presa in carico. La soluzione di ampliare i posti per accogliere i minorenni stranieri non accompagnati, infatti, è preferibile rispetto a quella di ospitarli temporaneamente in strutture private, dove comunque dobbiamo inserire un educatore professionale esterno”.

L’ampliamento del numero di posti per accogliere i minorenni stranieri non accompagnati rientra all’interno del progetto ‘Ancona Città d’Asilo – categoria minori’ della categoria MSNA progetto Sai 552, al cui interno rientrano sette comunità e due appartamenti dislocati nelle 4 province della Regione Marche.