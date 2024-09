(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 AGORA’ (RAI3)/Conte (M5S): Non sono in lotta con Grillo

“Non sono in lotta con nessuno”. Queste le parole dell’on. Giuseppe Conte

leader del Movimento 5 Stelle, ad Agorà Rai Tre, condotto da Roberto

Inciocchi, con riferimento ai rapporti con Beppe Grillo. E alla domanda

sulla lettera del fondatore del Movimento risponde: “Le do l’indirizzo

degli avvocati”.

