(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

Comunicato stampa

Un mese allo “start” della settima edizione della CorriBicocca

Una promozione speciale in occasione della “Giornata Internazionale dello Sport Universitario”

Milano, 18 settembre 2024 – Manca sempre meno al via della settima edizione della CorriBicocca, la manifestazione inclusiva organizzata dall’Università di Milano-Bicocca, da CUS Bicocca e CUS Milano, l’evento che animerà le vie e le piazze del quartiere nella mattinata di domenica 20 ottobre.

La corsa senza barriere, aperta a tutta la cittadinanza, si snoderà con un percorso rinnovato rispetto al passato tra le strade del campus e del quartiere, in tre formule differenti, tutte omologate dalla FIDAL: la 5 chilometri non competitiva, la 10 chilometri non competitiva e la 10 chilometri competitiva. In occasione della “Giornata Internazionale dello Sport Universitario”, per tutta la giornata di venerdì 20 settembre ci sarà una promozione speciale che permetterà di iscriversi alla settima edizione della CorriBicocca con il 20% di sconto, confermando l’apertura totale verso le tantissime famiglie, le aziende e i residenti che negli anni passati hanno scelto di vivere una domenica speciale, animando il campus universitario e l’intero distretto. Le iscrizioni si possono effettuare sul sito della manifestazione: www.corribicocca.it.

L’edizione 2024 assegnerà il titolo universitario regionale: lo studente e la studentessa universitari che taglieranno per primi il traguardo dei 10 km competitivi otterranno l’ambito titolo agonistico riconosciuto dal CUSI Lombardia. Confermato il “Trofeo Bicocca” che verrà assegnato al Dipartimento (comprensivo di studenti, docenti e dipendenti) che iscriverà più persone alla gara. Il premio va ad affiancarsi alle medaglie previste per la corsa agonistica, a quelle dedicate ai primi tre classificati universitari (maschile e femminile) e alla seconda edizione del “Manager Trophy”: sarà premiata l’azienda vincitrice che, sommando i tempi degli iscritti, totalizzerà il tempo migliore. Ulteriori informazioni della settima edizione della CorriBicocca sono disponibili sul sito www.corribicocca.it.

La manifestazione conferma inoltre il suo fine benefico. Per l’edizione 2024, parte del ricavato delle iscrizioni sarà devoluto a sostegno del progetto TAKE CARE- UniMiB, che mira a diffondere e sostenere programmi di cura e attenzione dedicati alle giovani pazienti oncologiche in trattamento chemioterapico.

