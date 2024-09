(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 SICUREZZA, FERRARA (M5S): GOVERNO PRENDE IN GIRO CITTADINI DEL VARESOTTO, NELLA ZONA NON CAMBIERA’ NULLA

“Nella zona del Varesotto c’è un’impennata dei fenomeni criminali e il dilagare di una violenza che va contrastata con forze e determinazione, con un governo che si prenda il coraggio di agire senza passare per ordini del giorno che sono fumo negli occhi e che non cambieranno nulla rispetto alla situazione dei residenti. È per questa ragione che ci siamo astenuti all’Odg Candiani che chiedeva di istituire una caserma della zona del Varesotto. Provvedimenti di questo genere non si chiedono con un ordine del giorno, per poi non farli, ma si stabiliscono per decreto, destinando risorse”. Così in una nota il Deputato M5S Antonio Ferrara. “Il governo Meloni continua a nascondersi dalle proprie responsabilità e si rifugia in strumenti parlamentari di rilevanza pressoché nulla rispetto a problemi di sicurezza estremamente gravi. Serve un cambio di passo, serve serietà”. Ha concluso.

