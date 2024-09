(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 AFFITTI. RAINIERI (LEGA): “IL TAGLIO DEL FONDO AFFITTO DECISO DAI GOVERNI CONTE 2 E DRAGHI”

“Regione e Comune di Parma si assumano le loro responsabilità sul problema casa, invece di dare solo la colpa al Governo di centrodestra.” Questa la replica del vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri, rispetto alle dichiarazioni dell’Assessore regionale Barbara Lori e dell’Assessore comunale di Parma Ettore Brianti per cui con gli ultimi bandi per contributi sugli affitti si potranno aiutare molti meno inquilini rispetto al passato a causa dell’azzeramento del fondo nazionale affitti.

“Innanzitutto bisognerebbe dire non solo ciò che conviene politicamente ma tutta la verità e quindi che l’azzeramento del fondo nazionale affitti è stato programmato dai Governi Conte 2 e Draghi nei quali il PD aveva una folta rappresentanza – ha aggiunto il leghista – In secondo luogo, il Governo attuale lavora per risolvere il problema casa avendo investito 1,2 miliardi per realizzare 60.000 nuovi posti letto per universitari e avendo previsto la possibilità per i nuclei familiari in difficoltà di destinare una quota dell’assegno di inclusione al sostegno per il pagamento del canone di locazione. Infine, Regione e Comune di Parma dovrebbero prestare più attenzione ed agire riguardo alle tante segnalazioni di illegalità nelle case popolari come subaffitti selvaggi, assegnazioni con requisiti fittizi e mancate riscossioni dei canoni.”

