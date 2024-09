(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 Puglisi, Sallemi (FDI): “Figura che continua a ispirare le giovani generazioni”

“Padre Pino Puglisi è una figura che, a 31 anni dal suo omicidio, ancora continua ad ispirare e a dare forza – materiale e spirituale – per combattere la mafia”.

A dirlo, in occasione dell’anniversario della morte del sacerdote palermitano, è il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d’Italia.

“Un sacerdote che si era fatto, concretamente, un “pescatore di uomini” salvando generazioni di ragazzini dalla strada, dai tentacoli della piovra, instillando in loro la convinzione che anche a Brancaccio si poteva cambiare vita. Oggi molti uomini e donne continuano a impegnarsi a in Sicilia nel solco degli insegnamenti di Padre Puglisi e alla sua figura va il nostro commosso ricordo”.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica