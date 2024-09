Comunicato su Rapporto mensile ABI – Edizione di settembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 RAPPORTO MENSILE ABI1 – Settembre 2024

(principali evidenze)

Da ottobre 2023 sono diminuiti i tassi di mercato, anticipando le decisioni della BCE.

Nelle settimane più recenti tale tendenza alla diminuzione è proseguita, in previsione

delle decisioni che la Banca centrale avrebbe assunto il 12 settembre.

TASSI DI MERCATO

Nei primi 11 giorni di settembre:

1. Il tasso Euribor a 3 mesi è stato in media del 3,46% (3,55% la media di

agosto) in diminuzione di 54 punti base rispetto al valore massimo registrato

a ottobre 2023.

2. Il tasso sui BOT a sei mesi è stato in media del 3,23% (3,27% ad agosto)

in calo di 82 punti base rispetto al valore massimo registrato a ottobre 2023.

3. Il tasso IRS a 10 anni (molto usato nei mutui) è stato in media del 2,45%

(2,50% ad agosto) in diminuzione di 107 punti base rispetto al valore

massimo registrato a ottobre 2023.

4. Il tasso sui BTP è stato in media del 3,57% (3,63% ad agosto) in

diminuzione di 141 punti base rispetto al valore massimo registrato a ottobre

2023.

TASSI DI INTERESSE SUI PRESTITI BANCARI

5. Ad agosto 2024:

il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è

diminuito al 5,07% rispetto al 5,27% di luglio 2024 e al 5,45% di dicembre

2023;

il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni si è

collocato al 3,44%, stabile rispetto a luglio 2024 e in calo rispetto al 4,42%

di dicembre 2023;

il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è sceso

al 4,71% dal 4,74% del mese precedente (cfr. Tabella 1).

TASSI DI INTERESSE SULLA RACCOLTA BANCARIA

6. Il tasso praticato sui nuovi depositi a durata prestabilita (cioè certificati di

deposito e depositi vincolati) ad agosto 2024 è stato il 3,47%. A luglio 2024

tale tasso era in Italia superiore a quello medio dell’area dell’euro (Italia

3,47%; area dell’euro 3,31%). Rispetto a giugno 2022, (ultimo mese prima

dei rialzi dei tassi BCE) quando il tasso era dello 0,29%, l’incremento è

stato di 318 punti base.

7. Il rendimento delle nuove emissioni di obbligazioni bancarie a tasso fisso

ad agosto 2024 è stato il 3,20%, con un incremento di 189 punti base

rispetto a giugno 2022 quando era l’1,31%.

Il rapporto mensile dell’Abi rende disponibili una serie di informazioni quantitative che sono in anticipo rispetto

ad ogni altra rilevazione in proposito. Tale possibilità è determinata dal fatto che le banche sono i produttori

stessi di queste informazioni.

8. Ad agosto 2024 il tasso medio sul totale dei depositi (certificati di deposito,

depositi a risparmio e conti correnti), è stato l’1,00% (1,01% nel mese

precedente; 0,32% a giugno 2022).

9. Il tasso sui soli depositi in conto corrente è lo 0,53% (0,53% nel mese

precedente; 0,02% a giugno 2022), tenendo presente che il conto corrente non

ha la funzione di investimento e permette di utilizzare una moltitudine di servizi

(cfr. Tabella 2).

MARGINE TRA TASSO SUI PRESTITI E TASSO SULLA RACCOLTA

10.Il margine (spread) sulle nuove operazioni (differenza tra i tassi sui nuovi

prestiti e la nuova raccolta) con famiglie e società non finanziarie ad agosto 2024

è sceso a 193 punti base (216 punti nel mese precedente).

QUANTITÀ DELLA RACCOLTA DA CLIENTELA

11. La raccolta indiretta, cioè gli investimenti in titoli custoditi presso le banche,

presenta un incremento di circa 179 miliardi tra luglio 2023 e luglio 2024

(104,3 miliardi famiglie, 18,1 miliardi imprese e il restante agli altri settori,

imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione).

12. Ad agosto 2024 la raccolta a medio e lungo termine, tramite obbligazioni, è

cresciuta rispetto ad un anno fa del 12,2% (+13,3% nel mese precedente).

13. I soli depositi, nelle varie forme, ad agosto 2024 sono cresciuti del 2,0% su

base annua (+1,3% il mese precedente).

14. La raccolta diretta complessiva (depositi da clientela residente e

obbligazioni) ad agosto 2024 è risultata in aumento del 3,2% su base annua,

proseguendo la dinamica positiva registrata da inizio anno (+2,7% a luglio

2024; cfr. Tabella 3).

PRESTITI BANCARI

15. Il calo dei volumi di credito è conseguente al rallentamento della crescita

economica che contribuisce a deprimere la domanda di prestiti: ad agosto

2024, i prestiti a imprese e famiglie sono scesi del 2,0% rispetto a un

anno prima, in rallentamento rispetto al calo registrato a luglio 2024 (-2,2%)

quando i prestiti alle imprese erano diminuiti del 3,9% e quelli alle

famiglie dello 0,6% (cfr. Tabella 4).

CREDITI DETERIORATI

16. A luglio 2024 i crediti deteriorati netti (cioè l’insieme delle sofferenze,

inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti calcolato al netto

delle svalutazioni e degli accantonamenti già effettuati dalle banche) sono

leggermente diminuiti a 30,2 miliardi di euro, da 30,6 miliardi di marzo 2024

(30,5 miliardi a dicembre 2023). Rispetto al loro livello massimo, 196,3 miliardi

raggiunti nel 2015, sono in calo di 166 miliardi.

17. A luglio 2024 i crediti deteriorati netti rappresentano l’1,43% dei crediti

totali. A marzo 2024, tale rapporto era l’1,45% (1,41% a dicembre 2023; 9,8%

nel 2015, cfr. Tabella 5).

Tabella 1

Italia: tassi d’interesse bancari sugli impieghi e rendimenti guida (medie mensili – valori %)

Tassi d’interesse bancari sui prestiti in euro a famiglie e

società non finanziarie in Italia

Tassi interbancari

Tassi di riferim. BCE

Totale (consistenze)

di cui: alle società

non finanziarie

(nuove operazioni)

di cui: alle famiglie

per acquisto di

abitazioni

(nuove operazioni)

Tasso sui depositi

presso la BCE

Tasso sulle

operazioni di

rifinanziamento

principali

Area euro

Giappone

Euribor a 3 mesi

IRS a 10 anni

a 3 mesi

a 3 mesi

a 3 mesi

ago-19

ago-20

ago-21

ago-22

-0,40

-0,50

-0,50

-0,41

-0,48

-0,55

-0,20

-0,19

-0,09

-0,07

-0,07

-0,02

ago-23

set-23

ott-23

nov-23

dic-23

gen-24

feb-24

mar-24

apr-24

mag-24

giu-24

lug-24

ago-24

-0,01

Note: per i tassi bancari ultimo mese stime SI-ABI.

1 Tasso medio ponderato.

2 Dato di fine periodo

Fonte: Elaborazione Ufficio Analisi Economiche ABI su dati Banca d’Italia e SI-ABI

Tabella 2

Italia: tassi di interesse sulla raccolta (medie mensili – valori %)

Tassi d’interesse bancari: famiglie e società non finanziarie

Rendimenti lordi dei titoli di Stato

sul mercato secondario

(statistiche armonizzate del SEBC)

Depositi in

Raccolta

Depositi con

(depositi, pct

Depositi in c/c

durata

Obbligazioni

Obbligazioni

Raccolta

in euro

1 prestabilita

obbligazioni)

(consistenze)

(nuove operazioni)

Tassi d’interesse raccolta postale

Buoni serie ordinaria

Depositi in c/c Rend. medio

Rend. Medio

in euro

lordo annuo al 1° lordo annuo al 5°

ago-19

ago-20

ago-21

ago-22

-0,20

-0,30

-0,60

-0,26

ago-23

set-23

ott-23

nov-23

dic-23

gen-24

feb-24

mar-24

apr-24

mag-24

giu-24

lug-24

ago-24

Nota: per i tassi bancari ultimo mese disponibile stime SI-ABI.

1 Tasso medio ponderato. 2 include i depositi in c/c, depositi a durata prestabilita, depositi rimborsabili con preavviso, pct, obbligazioni