Settimana europea della mobilità – CONFERENZA STAMPA

per il secondo anno il Comune di Riva del Garda con la società pubblica Altogarda Parcheggi e Mobilità aderisce alla Settimana europea della mobilità, che si svolge dal 16 al 22 settembre: una campagna di sensibilizzazione proposta dalla Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile con l’obiettivo di promuovere il cambiamento dei comportamenti verso la mobilità attiva, il trasporto pubblico e altre soluzioni di trasporto pulite e “smart”.

Domani, sabato 14 settembre, Comune (per il quale presenti il sindaco Cristina Santi e l’assessore Luca Grazioli) e Apm (con l’amministratore unico Marco Torboli) presentano alla stampa il calendario di eventi e iniziative di Riva del Garda per q uesta edizione.

La conferenza stampa sarà in sala Giunta, al primo piano del municipio, con inizio alle ore 11.

