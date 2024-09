(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 settembre 2024 Masaf: Pubblicato decreto Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano. Lollobrigida: Formiamo i giovani e garantiamo a imprese personale specializzato

Oltre 6 milioni di euro. Previste assunzioni di 400 apprendisti under 30

È stato pubblicato sul sito del Masaf il primo decreto di concessione delle agevolazioni alle imprese operanti nei settori della ristorazione, pasticceria e gelateria, che hanno presentato domanda a valere sul “Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano – Misura giovani diplomati” attraverso la piattaforma gestita da Invitalia.

Nel dettaglio, sulla base delle domande presentate, si prevede l’assunzione di oltre 400 apprendisti under 30, di cui circa 300 nel settore della ristorazione e circa 100 nei settori della pasticceria e della gelateria.

Inoltre, dal momento che per il “Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano – Misura giovani diplomati” risultano ancora disponibili oltre 9 milioni di euro, è stato riaperto lo sportello di presentazione delle domande di contributo per questa misura. Le richieste potranno essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 1° ottobre 2024 e fino alle ore 12,00 del 31 ottobre 2024″.

“Con questa misura formiamo i giovani e garantiamo alle imprese personale specializzato. Il Governo Meloni dimostra ancora una volta la volontà di supportare attivamente i settori cruciali dell’agroalimentare italiano, investire nelle future generazioni e assicurare a chi vuole lavorare nel mondo della gastronomia una crescita professionale necessaria per mantenere la competitività e la qualità del made in Italy”, ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Nelle prossime settimane verrà pubblicato un secondo decreto di concessione a favore di ulteriori imprese beneficiarie per circa 3 milioni di euro.