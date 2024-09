(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 settembre 2024 L’assessore Mirabelli ha incontrato il presidente di Camera di Commercio

Proseguono le riunioni istituzionali con le categorie

Livorno, 13 settembre 2024 – Proseguono gli incontri dell’Assessore Federico Mirabelli con le categorie economiche e le organizzazioni sociali. Giovedì scorso ha incontrato il presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda ed il Segretario Generale Pierluigi Giuntoli.

L’Assessore Mirabelli, in apertura dell’incontro con i rappresentanti della Camera di commercio, ha illustrato le linee guida della Giunta Salvetti sui temi del lavoro e dello sviluppo. In particolare si è soffermato sull’idea proposta dal Sindaco di elaborare il Manifesto del Lavoro Buono. Ha toccato, inoltre, i temi legati all’industria e alla piccola impresa, che costituisce un indotto prezioso. Infine, ha evidenziato l’importanza di sviluppare un lavoro condiviso sull’economia del mare.

Nella proficua interlocuzione è stata sottolineata la necessità di rendere ancora più stretti i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e la Camera di commercio. Sono emersi alcuni punti sui quali la collaborazione tra i due enti potrebbe diventare più forte.

Uno di questi riguarda l’obiettivo della Giunta Salvetti di costituire un osservatorio sul lavoro: su questo lato potrebbero essere messi in rete i dati per sviluppare iniziative mirate a sostenere l’occupazione e le imprese.

L’altro punto sul quale potrebbe essere sviluppata una proficua collaborazione tra Comune di Livorno e Camera di commercio riguarda la Blue Economy. Il Presidente della Camera di commercio ha annunciato che a breve uscirà il rapporto annuale sull’economia del mare dal quale emergerà ancora una volta che il mare è l’elemento principale sul quale investire per definire un nuovo modello di sviluppo del territorio.

Il Presidente della Camera di commercio, infine, ha proposto un maggiore coordinamento nello sviluppare bandi per sostenere le imprese locali”.

