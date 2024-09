COMUNICATO STAMPA – Settimana Europea della Mobilità a Parma dal 16 al 22 settembre.

(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2024

16-22 SETTEMBRE 2024

La condivisione degli spazi pubblici

PROGRAMMA

Lo spazio pubblico condiviso apporta molti benefici alla società.

Un luogo in cui le persone, le modalità di trasporto e le attività hanno il proprio spazio è un luogo

con più equità sociale, più sicurezza stradale, meno inquinamento acustico e atmosferico e una migliore qualità della vita.

VENERDÌ

13/09/2024

CONFERENZA STAMPA di presentazione della “SETTIMANA DELLA MOBILITÀ” – 11:30

LUNEDÌ

16/09/2024

Conferenza Stampa TEP per novità 2024/2025 – 10:30

FIAB Rilevazione passaggi bici/monopattini verso il centro in quattro punti strategici della città:

Santa Croce, via Garibaldi, via Farini,

strada della Repubblica – 07:30 / 08:30

TEP S.p.A. – in piazza Garibaldi Biglietteria, punto informazioni – 08:00 / 13:00

Campagna incentivi per aspiranti nuovi autisti – 10:00 / 18:00

MARTEDÌ

17/09/2024

TEP S.p.A. – in piazza Garibaldi

Biglietteria, punto informazioni – 08:00 / 13:00

Campagna incentivi per aspiranti nuovi autisti – 10:00 / 18:00

MERCOLEDÌ

18/09/2024

TEP S.p.A. – in piazza Garibaldi

Biglietteria, punto informazioni – 08:00 / 13:00

Campagna incentivi per aspiranti nuovi autisti – 10:00 / 18:00

BICI+

Presentazione copertura assicurativa per bici ed e-bike – in piazza Garibaldi – 08:00 / 18:00

GIOVEDÌ

19/09/2024

La Mobilità e la condivisione degli spazi pubblici

VENERDÌ

20/09/2024

SABATO

21/09/2024

No parking day

Esposizione e Test-Drive “CARGO BIKE” – piazza Garibaldi – 08:00 / 20:00

Stand con attività pratiche di piccola manutenzione alle biciclette; LEGAMISICURI sensibilizzazio

ne sulla buona cura della legatura della bicicletta; presentazione, spiegazione e prove di inseri

mento dati nell’Anagrafe delle biciclette – via Mazzini – 08:00 / 18:00

TEP S.p.A. – in piazza Garibaldi

Biglietteria, punto informazioni – 08:00 / 13:00

Campagna incentivi per aspiranti nuovi autisti – 10:00 / 18:00

BICI+

Presentazione copertura assicurativa per bici ed e-bike – in piazza Garibaldi – 08:00 / 18:00

DOMENICA

22/09/2024

Giornata senz’auto & Sport city day

P-Days – chiusura al traffico di via Mazzini, piazza Garibaldi, strada Repubblica

Pedalata PARMAINBICI con partenza dal parco Falcone Borsellino – 08:30 /12:30

BICI+

Presentazione copertura assicurativa per bici ed e-bike – in piazza Garibaldi – 08:00 / 18:00

Presso Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo

dalle 09:00 alle 13:30 (vedere programma dettagliato)

TEP S.p.A. – in piazza Garibaldi

Biglietteria, punto informazioni – 08:00 / 13:00

Campagna incentivi per aspiranti nuovi autisti – 10:00 / 18:00

BICI+

Presentazione copertura assicurativa per bici ed e-bike – in piazza Garibaldi –

08:00 / 18:00

Giornata BIKE TO WORK & Bike to School – consegna gadget ai ciclisti in arrivo

Chiusura strade scolastiche, chiusura sperimentale di piazzale Sicilia e piazzale San Sepolcro

INFOMOBILITY – Conferenza stampa di Presentazione “Corrente” – Car-sharing elettrico – Piazza

Garibaldi 10:30

TEP S.p.A. – in piazza Garibaldi

Biglietteria, punto informazioni – 08:00 / 13:00

Campagna incentivi per aspiranti nuovi autisti – 10:00 / 18:00

BICI+

Presentazione copertura assicurativa per bici ed e-bike – in Piazza Garibaldi – 08:00 / 18:00

Comune di Parma – Assessorato Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità