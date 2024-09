(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

NUORO: Cambio al vertice del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro.

Nel corso della mattinata odierna, il nuovo Comandante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro, Col. Gennaro Cassese, ha incontrato e salutato i giornalisti.

Originario della provincia di Napoli, classe ’79, sposato e padre di un figlio, ha intrapreso la carriera militare nel 1995, frequentando la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli. Ha proseguito gli studi presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, conseguendo il grado di Sottotenente nel 2000.

È laureato in Giurisprudenza, in Scienze dell’Amministrazione e in Scienze della Sicurezza Interna ed esterna. Ammesso all’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, ne ha conseguito il titolo unitamente al master di 2° livello in Studi Internazionali Strategico-Militari.

Dal 2003 al 2005, con il grado di Tenente, ha ricoperto l’incarico di Comandante di Plotone alla Scuola Allievi Carabinieri di Roma e, dal settembre 2005 ad ottobre 2006 è stato Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, dove viene promosso al grado di Capitano.

È stato Comandante, dal 2006 al 2010, della Compagnia Carabinieri di Caltagirone (CT) e, dal 2010 al 2014, della Compagnia di Castellammare di Stabia (NA), dove, nel 2013, viene promosso Maggiore.

Dal 2014 al 2017 è stato insegnante presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma per poi ricoprire incarichi di Stato Maggiore presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito degli Uffici Personale Ufficiali e Relazioni Sindacali e Rappresentanza Militare.

Da settembre 2022 è stato Comandante del Gruppo Carabinieri di Rho e, promosso nel 2024 Colonnello, è stato destinato quale Comandante Provinciale dei Carabinieri di Nuoro, a far data dal 9 settembre scorso.

Estremamente entusiasta dell’importante incarico affidato, metterà a disposizione le esperienze maturate per rispondere al meglio alle varie necessità dell’intera collettività e del territorio.