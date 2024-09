(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 settembre 2024 G7 cultura: Manzi (Pd) a Giuli, Venezi sarà pagata per concerto a Pompei?

“A meno di una settimana dal G7 della Cultura, il programma è stato finalmente reso pubblico superando una situazione imbarazzante determinata da una gestione fallimentare e personalistica del Ministero della Cultura sotto la guida di Sangiuliano. Nella comunicazione delle tappe del G7, il ministro Giuli ha omesso di chiarire un punto: Beatrice Venezi, (ex ?) consigliera del ministro della Cultura, pagata dal gabinetto del Collegio Romano, riceverà un compenso anche per la sua esibizione a Pompei o si esibirà a titolo gratuito?” Così in una nota la capogruppo democratica nella Commissione Cultura della Camera, Irene Manzi.

Roma, 12 settembre 2024

