[Comune Palermo] Palestra comunale “Valentino Renda”. Dichiarazione consigliere comunale Miceli

"Prendo atto dei lavori di ripristino effettuati nell'area del campo di

gioco e negli spogliatoi, ma ho segnalato le criticità che ancora

permangono: i bagni (sia quelli degli uffici sia quelli per l’utenza)

devono essere rifatti, gli infissi vanno sostituiti, manca la

videosorveglianza e l’illuminazione esterna è assente.

Si tratta di aspetti importanti, necessari sia per garantire la sicurezza

di dipendenti e utenti, sia per tutelare l’area e la struttura.

Ho registrato l’impegno dell’assessore in tal senso, che attende di poter

attivare l’accordo quadro sulla manutenzione, nonché l’installazione di un

impianto di videosorveglianza e, infine, gli interventi di AMG

sull’illuminazione, previsti dal nuovo contratto.

Ho, inoltre, segnalato che, al termine della stagione, ormai prossima

all’avvio, sarà opportuno sostituire la pavimentazione del campo da

pallavolo, ormai discontinua e fessurata.

Continueremo a monitorare lo stato di questa struttura, che è un presidio

per tutto il quartiere, aspettandoci che agli impegni seguano azioni

concrete”.

Lo dichiara il vice presidente della V Commissione Giuseppe Miceli del M5S.

