(ARC) Disabilit: Riccardi, Regione rispettosa decisioni Comuni per Campp

(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 settembre 2024 Cervignano del Friuli, 12 set – “La Legge regionale 16 del

2022, pioniera e apripista a livello nazionale, ? stata

promulgata di fatto all’unanimit? aggiornando l’antesignana Legge

41, che fu anch’essa rivoluzionaria per i suoi tempi, ordinando

difatti una materia prima che lo facessero lo Stato. La 16 ? nata

per garantire equit? su tutto il territorio regionale alle

persone con disabilit?, che vengono messe al centro, con il loro

progetto di vita, insieme alle loro famiglie; guarda alla

conquista del livello essenziale di assistenza e affronta pure

tutta una serie di altre materie che non sono strettamente

correlate alla salute, come le dimensioni formative, ludiche,

turistiche e di mobilit?, solo per fare qualche esempio.

Attivit?, queste ultime, che possono essere ricondotte a

politiche che vedono coinvolti i Comuni: in tal senso la Regione

? pienamente disponibile ad affrontare la tematica per garantire

alla persona con disabilit? la migliore dimensione di vita”.

Lo ha sottolineato l’assessore regionale con delega alla

Disabilit? del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che nel

tardo pomeriggio di oggi ? intervenuto a Cervignano del Friuli,

negli spazi della sala consiliare del Municipio, all’Assemblea

dei sindaci del Servizio sociale dei Comuni Agro Aqulileise,

organo presieduto dal sindaco di Cervignano del Friuli, Andrea

Balducci.

Tra i presenti, oltre a numerosi esponenti delle amministrazioni

comunali di questa zona del Friuli, anche il direttore generale

dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Denis

Caporale.

Ringraziando per la sensibilit? dimostrata dagli amministratori

locali, e ringraziando per l’invito, l’assessore Riccardi ha

approfondito la Norma approvata dal Consiglio regionale nel 2022,

sia sotto il profilo finanziario che del personale, e in

particolare per quanto riguarda la situazione del Consorzio per

l’assistenza medico psico pedagogica (Campp), costituito a Udine

nel 1966 per dare una risposta ai bisogni dei bambini con

disabilit? della allora Provincia di Udine: “un’esperienza

fondamentale – ha ricordato Riccardi -, come molte che nacquero

dal basso in molte aree del Fvg, per rispondere a reali e

concrete esigenze di persone con disabilit?, in assenza di una

regolamentazione e di una tutela che arriveranno solo pi? tardi.

Ma sul suo futuro soltanto i Comuni potranno decidere, comunque

considerando gli effetti, anche organizzativi, di una norma

votata in consiglio regionale a larghissima maggioranza”.

