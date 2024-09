MESSAGGIO DI AUGURIO DI BUON A.S. 2024-2025 DEL SINDACO DI GINOSA (TA) VITO PARISI

(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

Quella di oggi non è una mattina come tutte le altre.

Quella di oggi è una mattina che sa di ripartenze e, per molti, di nuovi inizi.

Si tratta di un mattino che sa di sveglie che tornano a suonare presto, di facce assonnate a colazione, di attese per l’arrivo dello scuolabus, di diari, quaderni e libri nuovi, di emozioni, di trepidazione, di gioia al pensiero di rivedere i propri compagni di classe ai quali raccontare le avventure di un’intera estate.

Oggi, uno dei principali motori della nostra comunità si riaccende, muovendo gli ingranaggi delle nostre vite e del mondo che ruota attorno a una delle massime Istituzioni del nostro Paese, in grado di plasmare le giovani menti, nutrirle, farle crescere e guidarle lungo i sentieri della vita.

Oggi, ricomincia la Scuola.

Un momento speciale, che segna l’inizio di nuove scoperte e nuovi sogni. Qui, tra i banchi, si costruiscono i valori e le competenze che avranno grande impatto sulle scelte di ogni studente.

La Scuola, oggi più che mai, ha un ruolo centrale nelle nostre vite. È punto di incontro tra più generazioni, un faro da seguire sempre e su cui fare affidamento, contenitore, pilastro del nostro presente e del nostro futuro, presidio di cultura e legalità in cui poter affinare le proprie capacità e sviluppare nuovi talenti che, altrimenti, andrebbero sprecati.

In questo percorso gli studenti non saranno soli: potranno contare su docenti preparati e disponibili, che con impegno e dedizione li aiuteranno a sviluppare il proprio potenziale, in continuità con il ruolo insostituibile della famiglia, elemento fondamentale nella crescita armoniosa di ogni ragazzo.

Vogliamo fare i più sinceri auguri di buon inizio anno scolastico a tutti gli studenti di Ginosa e Marina di Ginosa. Vi auguriamo un anno ricco di successi e soddisfazioni, ma soprattutto un anno in cui possiate crescere come individui, cittadini consapevoli, attuali e futuri protagonisti della nostra comunità.

Vi invitiamo a vivere ogni giorno con curiosità e coraggio. Ogni sfida che affronterete, ogni difficoltà, sarà un’opportunità per imparare qualcosa di nuovo e diventare più forti. E, soprattutto, godetevi ogni momento, costruendo giorno per giorno dei ricordi da custodire per sempre.

Rivolgiamo, infine, i migliori auguri di buon lavoro ai Dirigenti, ai docenti e a tutto il personale scolastico. In questi anni abbiamo instaurato un dialogo proficuo, all’insegna del confronto, della collaborazione e dell’aiuto reciproco e, siamo certi, continuerà in tal senso.

Felice Anno Scolastico 2024-2025!

Il Sindaco

Vito Parisi

L’Assessore alla Pubblica Istruzione

Vera Santoro