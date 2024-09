(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 settembre 2024 **

*Lavoro – Acciaierie Terni =*

*On. Elisabetta Piccolotti – on. Francesca Ghirra (Avs):*

*Basta scaricare sui lavoratori ritardi ed errori.*

*Avs ha chiesto audizione in Parlamento della proprietà e dei sindacati.*

*Rischio che saltino pure investimenti Pnrr *

Dopo l’annuncio della cassa integrazione alle Accierie di Terni è ormai

palese che i troppi mesi di stallo sulla firma dell’accordo di programma

stiano determinando una situazione di difficoltà che ha già cominciato a

scaricarsi sui lavoratori.

Lo affermano Elisabetta Piccolotti e Francesca Ghirra dell’Alleanza Verdi

Sinistra.

Finalmente e con grave ritardo, dopo le nostre proteste e sollecitazioni di

ieri, la Presidente della Regione Umbria Tesei – proseguono le due

parlamentari rossoverdi – ha convocato un incontro con le parti sociali che

speriamo serva almeno a chiarire cosa stia realmente accadendo. Questo

incontro però non è sufficiente, così come non pare esserlo stato

l’incontro presso il Ministero di cui abbiamo appreso dalla risposta del

ministro Urso al Question Time di oggi nell’Aula di Montecitorio: il

ministro ha fatto sapere che le richieste della proprietà sull’energia sono

incompatibili con le norme europee e poi ha tirato la palla in tribuna

invocando il nucleare che non è certamente la soluzione per Terni.

Messa così, come l’ha messa Urso, lo stallo sembra destinato a durare.

Tutto questo non è accettabile, considerato anche che una parte degli

investimenti che dovrebbero essere realizzati con l’accordo di programma

dipende dall’attuazione del PNRR e quindi che alcuni di questi potrebbero

saltare per l’impossibilità di realizzarli entro la scadenza del 2026.

Sarebbe un grave fallimento che peserebbe sul futuro della siderurgia umbra

e italiana negli anni a venire.

Per questa ragione il gruppo Avs, attraverso l’on. Ghirra, ha chiesto oggi

al Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera di audire

al più presto la proprietà delle acciaierie di Terni e i sindacati che

rappresentano i lavoratori dell’azienda.

Il coinvolgimento del Parlamento è assolutamente necessario – concludono

Piccolotti e Ghirra – per chiarire a tutte le forze politiche e le parti

interessate quali siano in concreto gli ostacoli da superare e per poter

entrare nel merito. Chiediamo tempi celeri, perché anche al problema del

costo dell’energia possono esserci soluzioni diverse rispetto al nulla

prospettato dal Ministro Urso. Nel frattempo depositeremo in commissione

una nuova interrogazione che entrerà nel dettaglio degli investimenti PNRR

che rischiano di saltare.

Roma 11 settembre 2024