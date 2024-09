(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 settembre 2024 Ddl sicurezza, Gianassi (Pd), Tajani cede sui valori per salvaguardare maggioranza

“Il ritiro dell’emendamento di Forza Italia, successivo alla presentazione di un emendamento ridicolo dei relatori, conferma il cedimento del partito guidato da Tajani, che, dopo una serie di dichiarazioni pompose durante l’estate, ha sacrificato i propri valori sull’altare della tenuta della maggioranza”. È quanto afferma Federico Gianassi, capogruppo democratico nella commissione giustizia della Camera, criticando duramente la linea assunta da Forza Italia sulla norma sulle detenute madri contenute nel ddl sicurezza.

“Siamo davanti a un evidente passo indietro di Forza Italia – prosegue Gianassi – attendiamo adesso di vedere come si comporteranno nel voto di domani. Quella sarà l’occasione per capire chi si oppone realmente a una norma crudele che condanna bambine e bambini al carcere e chi, al contrario, sta sfruttando questo delicato argomento per portare avanti speculazioni politiche”.

