(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 settembre 2024 Si inviano gli interventi dei consiglieri CNEL Carlo Altomonte e Gaetano Stella alla presentazione “Lavoratori autonomi e imprese individuali nell’economia italiana”, realizzata dall’Università Bocconi di Milano. La presentazione è stata curata dal consigliere Carlo Altomonte e rientra nell’ambito delle attività della Consulta sul lavoro autonomo e le professioni del CNEL.

ALTOMONTE: DAL CNEL PARTE RIFLESSIONE SU AUTONOMI, AFFRONTARE SOFFERENZA DEL SETTORE

“Il nostro studio evidenzia la sofferenza del comparto dei lavoratori autonomi, soffermandosi soprattutto sui problemi connessi alla bassa produttività. I dati evidenziano che il mondo degli autonomi sta vivendo una fase di trasformazione. Parliamo del 20% del totale degli occupati, di cui il 75% è impiegato nel settore dei servizi. Numeri importanti che ci inducono necessariamente a riflettere su una realtà che, nonostante l’aumento del numero dei lavoratori, è in grande sofferenza soprattutto per i temi attinenti al fisco. Il CNEL deve diventare il luogo deputato a formulare prodotti e disegni di legge in tale materia. La nostra riflessione, dunque, parte oggi proprio dal CNEL, la casa dei corpi intermedi che è chiamata a coinvolgere tutte le parti sociali”. Lo ha detto Carlo Altomonte, consigliere del CNEL e membro del gruppo di ricerca “Lavoratori autonomi e imprese individuali nell’economia italiana”.

STELLA: CONSULTA CNEL AL LAVORO SU DDL CHE TUTELI AUTONOMI ISCRITTI A GESTIONE SEPARATA INPS

“L’Italia è il Paese che a livello europeo ha il maggior numero di professionisti e lavoratori autonomi. Un mondo eterogeneo che è chiamato a governare le transizioni epocali del nostro tempo. In questo contesto, gli autonomi e le partite IVA possono crescere, cogliendo le trasformazioni del mercato del lavoro. La Consulta su lavoro autonomo e le professioni del CNEL sta lavorando in modo concreto per analizzare questa realtà complessa. Siamo al lavoro per produrre un disegno di legge volto a garantire maggiori tutele per gli autonomi iscritti alla gestione separata dell’Inps, affrontando i temi legati alla previdenza e al welfare”. Così Gaetano Stella, consigliere del CNEL e coordinatore della Consulta su lavoro autonomo e le professioni, durante la presentazione a Villa Lubin della ricerca “Lavoratori autonomi e imprese individuali nell’economia italiana”.