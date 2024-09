(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 settembre 2024 11 settembre, Perego di Cremnago: “Monito per rinforzare nostro impegno in lotta a terrorismo”

A 23 anni dall’attentato delle Torri Gemelle, onoriamo la memoria di tutte le vittime che quel giorno persero la vita. Un monito per rinforzare il nostro impegno nella lotta al terrorismo, a salvaguardia della nostra sicurezza e democrazia.

Lo scrive su X Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario di Stato alla Difesa.

