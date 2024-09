(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 settembre 2024 11 settembre: Bergamini, per onorare vittime non rinunciare mai a nostri valori

“L’11 Settembre 2001, con l’attacco alle Torri Gemelle di New York, è stata distrutta l’illusione, maturata dopo la Caduta del Muro, di un Occidente immune dalla guerra. L’ideologia del terrorismo islamista aveva trafitto uno dei simboli delle nostre conquiste fondate sulla capacità della persona di costruire se stessa e cogliere le opportunità. Aveva colpito al cuore una civiltà, seminando morte, distruzione, e soprattutto compromettendo gli orientamenti che, con il nuovo millennio da poco giunto, sembravano granitici: l’ottimismo verso il futuro e la Pace. Oggi, ventitré anni dopo, ci troviamo in un mondo ancora più ferito, un Occidente solcato da una crisi di identità, bersaglio delle autocrazie. Per onorare i morti del ‘Nine Eleven’ oggi siamo chiamati ancora di più a rivendicare il senso dei nostri valori: la libertà, la democrazia, la solidarietà, la possibilità per ognuno di scrivere la propria pagina nella società. A questi principi non dobbiamo mai rinunciare”.

Così Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile Esteri del partito.

