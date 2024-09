Il 19 settembre modifica della circolazione in piazza Roma

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

ORDINANZA N. 402

DEL 10/09/2024

Località: Piazza Roma, vie adiacenti. valida il 19/09/2024 dalle ore 07:00 alle ore

Campagna educativa “Una vita da social” in 16:00.

programma in data 19/09/2024. Modifica

temporanea della circolazione stradale.

Settore polizia locale

Il Dirigente

visto il Decreto Sindacale del 16 gennaio 2024 numero 5 di assegnazione al sottoscritto

Comandante, l’incarico della direzione del Settore Polizia Locale;

vista la richiesta pervenuta al protocollo generale in data 05/09/2024 n. 59962, tendente al rilascio

di apposita ordinanza dirigenziale di temporanea modifica alla circolazione stradale, in occasione

dell’evento denominato: “Una vita da social” in programma in data 19/09/2024 dalle ore 07:00 alle

ore 16:00;

dato atto dell’osservanza dell’articolo 6-bis, legge 241/1990 (Conflitto d’interessi);

richiamato il decreto legislativo 285/1992 (Codice della strada) ed il decreto del Presidente della

Repubblica 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della strada), sulla disciplina della

circolazione stradale;

ritenuto opportuno modificare la vigente circolazione stradale secondo quanto meglio specificato in

dispositivo a tutela della sicurezza della circolazione stessa e della manifestazione;

ordina

dalle ore 07:00 alle ore 16:00 del 19 settembre 2024 le seguenti modifiche temporanee alla

circolazione stradale:

1) In piazza Roma, intera estensione:

a) il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE coatta dei veicoli in sosta vietata;

b) il DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE a tutte le categorie di veicoli;

2) OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA, a tutte le categorie provvenienti da via Figoli in

ingresso in Piazza Roma, con obbligo di svolta in direzione via Mazzini;

3) OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA, a tutte le categorie provvenienti da via Diego Contini

in ingresso in Piazza Roma, con obbligo di svolta in direzione via Tharros;

4) l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE coatta dei veicoli in sosta vietata, in

via Mazzini, ambo i lati della carreggiata, nel tratto di strada da Vico Mazzini fino al civico n.

5) l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE coatta dei veicoli in sosta vietata, in

ambo i lati della carreggiata, in via Tirso, nel tratto di strada da Vico Tirso fino

all’intersezione con Piazza Roma;

6) la deroga ai precedenti punti, al TRANSITO E SOSTA DI VEICOLI STRUMENTALI

all’organizzazione dell’evento;

7) ferma la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i

partecipanti, divieti ed obblighi di cui ai punti che precedono non si applicano ai conducenti

di veicoli dei servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso;

8) che, è data facoltà agli operatori di polizia stradale di cui all’articolo 12, Nuovo Codice della

Strada, di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti

prescindendo dalla segnaletica in atto;

9) è data facoltà all’Arst Spa, sede territoriale di Oristano, di apportare le dovute modifiche, se

necessarie, ai percorsi del Trasporto Pubblico Locale;

prescrive all’organizzazione:

l’adozione di tutte le cautele che consentano lo svolgimento in sicurezza della

manifestazione, compreso il presidio di tutte le aree di deviazione del traffico, con proprio

personale autonomamente coordinato, munito di dispositivi di segnalazione al traffico e di

alta visibilità;

il rispetto delle prescrizioni applicabili alla manifestazione e indicate nella circolare del

Ministero dell’Interno, Gabinetto del Ministro, n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 Modelli

organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di

manifestazione Pubblica – Direttiva, parte integrante del presente atto, consultabile

all’indirizzo

https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizionigenerali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-18-luglio-2018-modelliorganizzativi-e-procedurali-garantire-alti-livelli-sicurezza-occasione-manifestazionipubbliche ;

il rispetto delle prescrizioni applicabili alla manifestazione, indicate nella delibera n. 65/13

sull’organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate” allegati a,) b)

e c), parte integrante e sostanziale della deliberazione, consultabili all’indirizzo:

trasmettere almeno tre giorni prima dell’evento, al Questore di Oristano, Autorità

Provinciale di Pubblica Sicurezza, il preavviso di manifestazione pubblica, il cui modello è

reperibile

all’indirizzo

https://www.poliziadistato.it/statics/04/richiesta_pubblica_manifestazione.pdf, ai sensi del

vigente articolo 18, Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931),

corredato di un dettagliato programma, in cui deve essere indicato: a) tipologia della

manifestazione, b) giorno, ora d’inizio e fine e luogo esatto in cui avrà luogo la

manifestazione; c) stima dei partecipanti; d) fotocopia di un documenti d’identità; e)

quant’altro d’utilità;

provvedere al posizionamento, almeno 48 ore prima della validità, dei segnali stradali

temporanei (anche con uso di apposito transennamento) ed alla successiva rimozione al

termine esigenze, ai sensi Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di Attuazione.

Altresì, operare la temporanea rimozione/occultamento della segnaletica in contrasto ed il

suo ripristino al termine della manifestazione. Rimuovere tutto il materiale utilizzato. Il

posizionamento della segnaletica temporanea entro 48 ore antecedenti l’entrata in vigore

dei divieti, è accompagnato dall’onere dell’organizzazione di comunicare quanto realizzato

acquisire altre eventuali autorizzazioni, ove necessarie;

che permane, a suo a carico, la responsabilità a risarcire il danno riportato da persone,

animali o cose in conseguenza dell’esecuzione delle attività autorizzate, ferme restando le

specifiche responsabilità a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza della

circolazione, e in materia di prevenzione degli infortuni. Il Comune di Oristano ed il suo

personale tecnico/amministrativo e di polizia stradale, è tenuto indenne e sollevato da

responsabilità correlate a quanto appena descritto;

avverte

che la presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni

dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, oppure ricorso

straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto

all’Albo pretorio di questo Comune;

demanda

alla Polizia Locale e a tutti gli Agenti della forza pubblica la vigilanza sull’osservanza della presente

ordinanza;

dispone

che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Questura di Oristano, ARST e STOP.

Istruttore: Carlo Feltrin

Il Dirigente