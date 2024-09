CS BOLZANO

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

ADM, APPROVAZIONE DELLA NOMINA A RESPONSABILE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE TRENTINO-ALTO ADIGE

ATTUAZIONE DELLA RIFORMA TERRITORIALE DELL’AGENZIA.

Roma, 10 settembre 2024 – L’Agenzia, in data odierna, ha approvato la nomina del dott. Stefano Girardello quale Responsabile di vertice della nuova Direzione territoriale Trentino-Alto Adige, con sede a Bolzano.

“L’importante riforma territoriale che stiamo quotidianamente attuando, elaborata in applicazione del Titolo V della Costituzione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che prevedono la valorizzazione del territorio italiano in termini di competenze e sviluppo della Pubblica Amministrazione, è stata approvata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 26 giugno scorso e la nomina del nuovo Responsabile della Direzione territoriale Trentino-Alto Adige, professionalità con oltre trent’anni di servizio nelle materie di competenza dell’Agenzia, pone un ulteriore tassello per l’evoluzione dell’intera Amministrazione” ha detto Alesse a conclusione dell’iter deliberativo.