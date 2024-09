Agenzia regionale 931.24 _ Domani Emiliano e Leo inaugurazione anno scolastico a Guagnano e Salice Salentino

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

Inaugurazione nuovo anno scolastico 2024/25: il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore regionale all’istruzione Sebastiano Leo saranno in visita domani, mercoledì 11 settembre alle ore 10:00, a Guagnano nell’Istituto comprensivo sito in via Villa Baldassari, per portare un messaggio di auguri a studenti, docenti e personale rivolto da lì a tutte le scuole della Puglia.

La giornata proseguirà con una visita alle ore 11, nella sede di Salice Salentino dello stesso istituto, in via Manzoni, dove il presidente Emiliano e l’assessore Leo terranno anche un punto stampa, alla presenza del dirigente scolastico Michele Serra, dei sindaci dei comuni di Guagnano François Imperiale e di Salice Salentino Mimino Leuzzi, e dei rappresentanti del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze dei due comuni. Una scelta simbolica quella dell’istituto salentino che ha introdotto nella scuola dell’infanzia il grembiulino di colore verde per tutti i nuovi iscritti, per una scuola più inclusiva e libera dagli stereotipi.