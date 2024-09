(ARC) Eventi: Amirante, il grazie della Regione al campione Davide Stella

(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 settembre 2024 L’assessore a Steven? di Caneva alla cerimonia per omaggiare il

ciclista che ha vinto oro e argento ai recenti Campionati

mondiali su pista

Caneva, 9 set – “Il Friuli Venezia Giulia ? terra di grande

tradizione e passione per il ciclismo ed ? una “fucina” di

campioni dello sport delle due ruote. E’ dunque per me un grande

piacere e un onore essere qui stasera in occasione dell’omaggio e

del riconoscimento che tributiamo al campione Davide Stella che

ha tenuto alte sul podio le bandiere del Friuli Venezia Giulia e

dell’Italia ai recenti Campionati del mondo juniores di ciclismo

su pista. Il primo plauso va a lui, al suo impegno, al suo

sacrificio e alla sua determinazione. Ma un meritato plauso va

anche alla Societ? Gs di Caneva che, da oltre 60 anni, si impegna

per mantenere vivo l’amore per questo sport e per diffonderne la

passione tra i ragazzi perseguendo l’educazione per lo sport e

per i suoi valori”.

Lo ha detto questa sera l’assessore regionale alle Infrastrutture

e al territorio, Cristina Amirante, partecipando – con il sindaco

di Caneva Dino Salatin e l’intera Amministrazione municipale –

alla cerimonia organizzata dal Comune e dallo storico sodalizio

Gs Caneva Gottardo Giochi guidata da Michele Biz, a Villa Frova

di Steven? di Caneva, per omaggiare il giovane campione di

ciclismo su pista Davide Stella.

L’atleta ? reduce da alcuni giorni da Luoyang in Cina dove si

sono conclusi i Campionati del mondo juniores su pista.

Nell’ultima giornata di gare Davide Stella (? di Fiumicello e

milita nel Gs Caneva Gottardo Giochi) ha conquistato ben due

medaglie: l’oro nell’Eliminazione e l’argento nella Madison in

coppia con Eros Sporzon. Stella ? stato determinante nel

garantire all’Italia il terzo posto nel medagliere finale, alle

spalle di Gran Bretagna e Australia.