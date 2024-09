(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 PIRRO (M5S): CALDERONE COSTRETTA AD AMMETTERE CHE ADI-SFL SONO FALLIMENTO

ROMA, 8 SETTEMBRE 2024 – “Nell’intervista rilasciata quest’oggi al Corriere, la ministra del Lavoro prende atto, tardivamente quanto chiaramente, che le due misure che il Governo ha varato per sostituire il Reddito sono un fallimento. L’arrampicarsi sugli specchi di Calderone, che arriva a dire che il suo dicastero non sta rendendo noti i dati di Adi e Sfl perché, in quanto ‘provvisori’, rischiano di essere ‘fuorvianti’ fa sorridere di fronte a un Governo che ha fatto della propaganda la sua cifra stilistica. I numeri, invero, ci dicono che il flop è totale: ancora a giugno, quasi 40mila famiglie con minori, anziani e persone diversamente abili erano tagliate fuori dall’Assegno di inclusione, mentre per il Sfl sono state spese solo il 6% delle risorse stanziate in Manovra. Calderone&Co. la smettano di difendere l’indifendibile. L’ipotesi di allargare il raggio di applicazione della misura, intervenendo sul requisito dell’Isee, è condivisibile quanto tardiva: più volte in Parlamento abbiamo chiesto al Governo di intervenire sul punto, trovando di fronte a noi un muro. Se ora hanno cambiato idea ben venga. Ancora una volta, avevamo ragione noi”. Lo afferma la capogruppo del M5S in commissione Bilancio al Senato Elisa Pirro.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle