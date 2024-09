(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 **Pioggia e temporali, allerta arancione estesa a tutta la Toscana

Coinvolte anche Romagna Toscana, Val di Chiana, Valtiberina e Arno

Casentino

/Scritto da Walter Fortini, domenica 8 settembre 2024 alle 13:22/

Si estende l’allerta meteo arancione per temporali e rischio idrogeologico.

La sala operativa della Protezione civile toscana ha aggiornato le

previsioni del sabato e anche Romagna Toscana, Val di Chiana, Valtiberina e

Arno Casentino, ovvero le zone più orientali della regione in primo

momento escluse, saranno coinvolte dalle 20 della domenica.

L’intera Toscana è dunque in allerta arancione, fino a lunedì mattina, 9

settembre. Allerta gialla per rischio idraulico per i corsi d’acqua Cecina

e Cornia in provincia di Livorno e Grosseto.

Temporali forti con colpi di vento e grandine si sono abbattuti stamani

sulla Versilia, con qualche allagamento. La fase più intensa è attesa

comunque nel pomeriggio e in serata, con l’ingresso del fronte principale.

Precipitazioni a prevalente carattere temporalesco si estenderanno dalla

costa centro-settentrionale al resto della Toscana, con attenuazione dei

fenomeni nelle notte e residui rovesci o temporali lunedì mattina, più

probabili sulle zone orientali. Ai temporali si potrebbero accompagnare

forti raffiche di vento e grandinate. Mari mossi previsti nella serata di

domenica, in particolare a nord dell’isola d’Elba, e molto mossi lunedì,

specialmente a nord dell’isola di Capraia.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del

rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della

Regione Toscana, accessibile all’indirizzo

