(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 settembre 2024 **Trapianti, la Toscana si conferma regione di eccellenza

Via libera dalla giunta regionale al documento tecnico per l’organizzazione

del sistema nel 2025 e 2026

/Scritto da Walter Fortini, sabato 7 settembre 2024 alle 15:36/

La giunta regionale ha approvato il documento tecnico per l’organizzazione

del sistema delle donazioni e dei trapianti toscano valido per il 2025 e

2026.

“Si tratta di un sistema ben rodato e d’eccellenza nel panorama

nazionale, di cui siamo orgogliosi” commenta il presidente della Toscana,

Eugenio Giani. “Nelle linee strategiche il documento ricalca quanto già

previsto nel biennio precedente – spiega l’assessore al diritto alla

salute, Simone Bezzini -, dando continuità al lavoro effettuato fino ad

oggi, ed aggiorna soprattutto alcuni indicatori per il monitoraggio dei

risultati”. “I dati – aggiunge – ci dicono che la Toscana è la regione

più generosa d’Italia quando si parla di donazione di organi e tessuti. E’

bene però ricordare che a fianco a questo c’è un sistema organizzato che

coinvolge un grande numero di professioniste e professionisti che svolgono

un lavoro straordinario e che voglio ringraziare”.

La Toscana è infatti la regione in Italia con più donatori in rapporto

alla popolazione: più di cento per milione di abitanti, rispetto ad una

media italiana di cinquantadue nel 2023. Ma è anche tra le prime tre per

tasso di donatori utilizzati: merito senza dubbio della sensibilità dei

cittadini, ma anche dell’organizzazione e del coordinamento di

professionisti di ambiti diversi, dei progressi della medicina e delle

innovazioni sedimentate nel corso degli anni. Numeri insomma di eccellenza,

che trovano conferma anche nei primi otto mesi del 2024: con cento

donazioni per milione di abitanti e cinquanta utilizzate.

Dal 1 gennaio al 31 agosto 2024 risultavano procurati da donatori toscani

249 organi (undici in più rispetto agli stessi otto mesi dell’anno

scorso). Nello stesso spazio di tempo i centri della Regione hanno

trapianto 238 pazienti, trentanove in più rispetto ai primi otto mesi del

2023.

Più nel dettaglio nel 2023 sono cresciuti in Toscana i trapianti di

polmone (trentacinque in tutto, rispetto ai venti dell’anno prima), stabili

quelli di cuore, fegato e rene, pur crescendo l’età dei donatori. In

questo un peso l’hanno avuto anche i progressi nelle tecniche di

preservazione e ricondizionamento degli organi mantenuti in vita al di

fuori dell’organismo, utilizzando macchine di perfusione mobili. Bene anche

il trapianto di rene da vivente, in incremento dopo la pandemia.