Com stampa unitario Fp Cgil, Cisl Fp, Fisascat Cisl, Uil Fpl e Uil TuCS: “martedì 10 settembre, ore 11.00, presidio davanti l’OIC di Padova per il rinnovo del CCNL UNEBA”

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 settembre 2024 *Comunicato Stampa*

*Rinnovo del CCNL UNEBA, prosegue anche a Padova la mobilitazione verso lo

sciopero nazionale*

*Martedì 10 settembre, alle 11.00, presidio di FP Cgil, Cisl FP, Fisascat

Cisl, Uil FPL e Uil TuCS davanti alla sede dell’OIC di via Toblino 53 a

Padova*

Nonostante una inconcludente e snervante trattativa che dura da mesi tra

sindacati e parti datoriali e a più di 4 anni dall’ultimo rinnovo – ovvero

dai tempi dell’esplosione della pandemia legata al Covid – le lavoratrici e

lavoratori delle Istituzioni dei settori socioassistenziale, sociosanitario

ed educativo UNEBA, sono ancora in attesa del rinnovo del loro Contratto

Collettivo Nazionale.

Una situazione insostenibile che si protrae da mesi e che ha portato FP

Cgil, Cisl FP, Fisascat Cisl, Uil FPL e Uil TuCS a proclamare una

mobilitazione nazionale, costituita da presidi e assemblee territoriali,

che porterà allo sciopero nazionale indetto per il prossimo 16 settembre.

Una mobilitazione che è passata anche per il Veneto, con presidi in quasi

tutte le sue province, e che *martedì 10 settembre, alle 11.00, sarà in

scena anche a Padova, con un presidio davanti all’OIC (Opera Immacolata

Concezione) di via Toblino 53.*

“La* trattativa per il rinnovo del CCNL Uneba – fanno sapere i sindacati –*

è giunta ad un vero e proprio stallo nonostante il Contratto sia scaduto da

ben 53 mesi. Le ragioni di questa impasse sono dovute principalmente agli

irricevibili aumenti contrattuali proposti dalle organizzazioni datoriali,

consistenti in 50 euro lordi (35 netti) a valere sulle annualità 2020,

2021, 2022, 2023, per di più riassorbibili da eventuali accordi

territoriali successivi. Una cifra assolutamente insufficiente a compensare

la perdita del potere di acquisto dei salari dovuta alla forte inflazione

degli ultimi anni. È giusto ricordare che si tratta di lavoratrici e

lavoratori che si occupano dei soggetti più fragili della società: anziani,

non autosufficienti, disabili. Non è accettabile che i loro stipendi, già

bassi, non consentano loro di vivere dignitosamente, inducendoli spesso a

dimettersi per cercare di trovare lavoro in strutture dove vengono

applicati contratti più remunerativi. Vogliamo un rinnovo che migliori le

loro condizioni, e finché non lo otterremo non smetteremo la mobilitazione!”

*Si allega la locandina della mobilitazione*