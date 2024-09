(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

Piacenza, 6 settembre 2024

Oggetto: Settimana Organistica Internazionale e Rassegna Zanaboni, al via

l’edizione 2024

Lunedì 9 settembre, alle 11.30, nella sala del Consiglio comunale in Municipio si terrà

la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2024 della Settimana Organistica

Internazionale e della 27° Rassegna contemporanea “Zanaboni”.

A illustrare il programma dei concerti, interverranno l’assessore Francesco Brianzi, il

Maestro Claudio Saltarelli in rappresentanza del Gruppo Ciampi, il consigliere Robert

Gionelli per la Fondazione di Piacenza e Vigevano, il consigliere del Gruppo Ciampi

Alberto Squeri per Steriltom e una rappresentanza della Banca di Piacenza