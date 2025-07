(AGENPARL) - Roma, 7 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 07 July 2025 GARLASCO – VITTORIO FELTRI A “FILOROSSO” (RAI 3): “IL CASO CONTINUA A INTERESSARE LE PERSONE PERCHE’ E’ STATO CONDANNATO UN INNOCENTE”

Roma, 7 luglio 2025

“Il caso Garlasco continua a interessare le persone perché è stato condannato un innocente. E’ il caso di cui stiamo parlando. Ora c’è la caccia all’assassino vero. Ma sarà ben difficile che abbia successo. Nel processo di 1° grado il ragazzo fu assolto per assenza di prove. Poi ci fu naturalmente un appello: nel 2° grado Alberto Stasi è stato assolto. Dopo due assoluzioni diciamo che, con ragionevole dubbio, che tu non lo puoi condannare più. In nessun paese civile del mondo succede questo”. Lo ha affermato il giornalista e consigliere regionale della Lombardia, Vittorio Feltri, nel corso del programma “Filorosso”, condotto da Manuela Moreno, in diretta su Rai 3, e dedicato al delitto di Garlasco.

“Le indagini per ora ci portano a fare delle belle discussioni sui giornali e televisioni”, ha detto Vittorio Feltri, “Non è saltato fuori un solo elemento che sia in grado di giustificare la riapertura delle indagini. Io sono contentissimo che il ragazzo di Garlasco possa trovare la giustizia che lo assolva. Però per ora non è saltato fuori nulla. Anche su Sempio non è saltato fuori niente. Vuol dire che non hanno in mano nulla. Hanno fatto un’indagine con un nulla in mano. Continuano a fare indagini con un nulla in mano. Siccome il condannato c’è già non succede niente”.

Alla domanda quale sarebbe stato l’errore degli errori, secondo Feltri “ne sono stati commessi tanti, quindi è difficile sceglierne uno. L’errore fondamentale è stato quello di non prendere atto del processo di 1° e 2°, e di costringere Stasi a un terzo processo”.

In ultimo Feltri ha spiegato che “qualsiasi italiano se commette un errore deve pagare di tasca sua. Pensiamo anche ai medici. I magistrati non pagano mai. Paga lo Stato. Vi sembra normale? Vi sembra equo?”.

