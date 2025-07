Turismo, Forza Italia: “Domani prima Edizione degli Stati Generali del Turismo: Fi ascolta il settore” con Antonio Tajani

(AGENPARL) - Roma, 7 Luglio 2025

Domani, martedì 8 luglio, dalle ore 10 alle ore 18, presso Palazzo Wedekind – piazza Colonna – si terrà la prima edizione degli ‘Stati Generali del Turismo. Forza Italia ascolta il settore’, organizzato e promosso da Carlo De Romanis, Responsabile Dipartimento Turismo di Forza Italia. Sarà presente Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri, Ministro per gli Affari Esteri e segretario nazionale di Forza Italia.

Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali di Paolo Barelli, capogruppo di Fi alla Camera, Alessandro Cattaneo, responsabile nazionale dei Dipartimenti di Fi, Claudio Fazzone, presidente della commissione Ambiente del Senato, Claudio Lotito, vicepresidente commissione Finanze del Senato, Andrea Caroppo, vicepresidente della commissione Trasporti della Camera e Luisa Regimenti, Assessore alla Regione Lazio. Seguiranno tavole rotonde: ‘Per un turismo sostenibile: trasporti, logistica e rigenerazione urbana’, con Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture, Antonella Ballone, consigliere di amministrazione di Ita Airways, Cesare Neglia, amministratore delegato Flixbus Italia, Veronica Pamio, vicepresidente Relazioni esterne Aeroporti di Roma e Gabriele Bonfigli, partner e responsabile Investimenti Coima. La seconda tavola rotonda verterà sul tema ‘L’importanza della qualità nell’accoglienza’ con Maurizio Gasparri, presidente dei senatori azzurri, Giuseppe Roscioli, vicepresidente Federalberghi, Vittorio Messina, Presidente Assoturismo e Assohotel Confesercenti, Marco Misischia, Presidente Cna Turismo e Commercio. La terza tavola rotonda sarà dedicata a ‘Stagionalità e mismatching occupazionale’, con Deborah Bergamini, Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari, Onorio Rebecchini, presidente Convention Bureau Roma e Lazio, Luca Moschini, consigliere delegato Trentino Holidays, Eric Gerritsen, direttore affari istituzionali Costa Crociere. Le ultime due tavole rotonde della mattinata, con illustri ospiti ed esperti, verteranno su ‘La verità del ricettivo e la convivenza con i residenti’ e la ‘Promozione delle aree interne’.

Nel pomeriggio sei panel, per una analisi a tutto tondo del settore: il primo ‘Il commercio che attira il turismo: dal Made in all’enogastronomia, il secondo ‘Finanze pubbliche da e per il turismo’, il terzo ‘Esportare cultura per importare turismo’; il quarto ‘Non solo monumenti: grandi eventi, spettacolo, intrattenimento, fiere, congressi, wedding e turismo esperenziale’; il quinto ‘Il Turismo di oggi: le trasformazioni del settore Travel’ e, infine, il sesto panel dedicato a ‘Il turismo di domani’. Ad animare le tavole del pomeriggio esperti del settore, esponenti di Governo, Maria Tripodi, sottosegretario agli Esteri, Alberto Barachini, sottosegretario all’Editoria, e molti altri esponenti azzurri, tra cui Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia. Alle 17.30 le conclusioni di Antonio Tajani.

