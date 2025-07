(AGENPARL) - Roma, 7 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 07 July 2025 ALESSANDRO DI BATTISTA A “FILOROSSO” (RAI 3): “SONO FIERO DI COME MI SONO COMPORTATO IN PARLAMENTO”

Roma, 7 luglio 2025

“Io non sto qui a parlare di un Movimento che ho lasciato cinque anni fa. Io sono convinto di aver agito bene e di aver seguito i miei ideali. Posso parlare della mia esperienza da Parlamentare e non di quando ne sono uscito. Sono fiero di come mi sono comportato in Parlamento. Dissi sempre che per me la politica non è una professione, un servizio civico che occorre donare alla collettività per un tempo limitato”. Lo ha affermato l’attivista, saggista ed ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, nel corso del programma, nel corso del programma “Filorosso”, condotto da Manuela Moreno, in diretta su Rai 3.

Per Alessandro Di Battista “per me contano di più le idee. Perché preferisco girare a testa alta”. Secondo l’ex deputato “oggi un parlamentare è più irrilevante di un consigliere di amministrazione di un fondo finanziario”.

[cid:rai_logo_96(2)_bf6f2c31-4a2d-4275-af3d-694f3b6d94db.gif]

Antonio Ranalli

Approfondimento

Borgo Sant’Angelo, 23 – 00193 Roma (RM)

web: http://www.rai.it

web: http://www.raiplay.it